Xung đột Trung Đông: Qatar tiết lộ động thái giữa Mỹ và Iran

Mỹ và Iran đang trao đổi thông điệp trong bối cảnh các nỗ lực hòa giải và tiếp xúc ngoại giao tiếp tục diễn ra. (Nguồn: Anadolu)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, Giám đốc truyền thông và quan hệ báo chí của Bộ Ngoại giao Qatar Ibrahim al-Hashimi đã đưa ra thông tin trên tại cuộc họp báo, khi trả lời câu hỏi về chuyến thăm Doha của Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni.

Ông al-Hashimi nêu rõ: "Các cuộc tiếp xúc và thăm viếng vẫn đang được tiếp tục, với mục tiêu đạt được những tiến triển có thể tạo nền tảng cho các bước tiếp theo giữa Washington và Tehran, trong đó liên quan tất cả các vấn đề mà cả hai bên cùng quan tâm”.

Ông nhấn mạnh các nỗ lực hòa giải giữa hai bên “vẫn đang tiếp diễn và chưa dừng lại”, đồng thời cho biết Washington và Tehran đang trao đổi thông điệp, trong khi Qatar đóng vai trò trung gian hòa giải.

Theo ông al-Hashimi, để giải quyết vấn đề cần có “những nỗ lực cao nhất” thông qua các giải pháp đàm phán, trong đó tính đến những quan ngại của tất cả các bên.

Qatar cùng Pakistan đã làm trung gian giữa Washington và Tehran nhằm chấm dứt cuộc xung đột bắt đầu từ cuối tháng 2. Một thỏa thuận ban đầu đạt được hồi tháng 6 đã không thể ngăn chặn giao tranh.

Trước đó, ngày 5/10, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cáo buộc Washington nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau các cuộc thương lượng giữa hai bên, đồng thời cho rằng, việc đàm phán với Mỹ hiện “không còn ý nghĩa” bởi mỗi khi hai bên bước vào đối thoại, Iran lại phải đối mặt với xung đột quân sự. Theo Tổng thống Iran, Tehran đến nay đã 3 lần bị tấn công sau các cuộc đàm phán và điều này cho thấy Washington không thực sự tìm kiếm đối thoại.