Xung đột Trung Đông: Ông Trump thừa nhận hành động quân sự sẽ phải trả giá, Israel lo, Iran khẳng định mạnh hơn trước

Iran khẳng định năng lực UAV của nước này mạnh hơn trước. (Nguồn: Getty Images)

Trao đổi với báo Maariv ngày 22/10, các quan chức Israel cho biết, những cảnh báo công khai của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công trong thời gian bầu cử chủ yếu nhằm răn đe đối phương và ngăn chặn các kế hoạch này.

Ông Netanyahu và ông Katz đã nhiều lần cảnh báo về khả năng Iran tiến hành tập kích trong những ngày trước bầu cử 27/10. Người đứng đầu ngành quốc phòng Israel thậm chí tuyên bố, phe đối lập sẽ phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra tấn công, do đã phớt lờ những cảnh báo của ông.

Tuy nhiên, giới chức quốc phòng Israel lo ngại rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của các nhà lãnh đạo chính trị về nguy cơ bị tấn công, cùng với việc truyền thông đưa tin rộng rãi, có thể khiến Iran tính toán sai lầm. Tehran có thể hiểu các cảnh báo này là dấu hiệu cho thấy Israel đang chuẩn bị mở chiến dịch quân sự và quyết định ra đòn phủ đầu.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày để ngỏ khả năng Washington tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, tuyên bố Washington đã giáng những đòn mạnh vào Tehran và có thể tiếp tục hành động.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng trước khi lên đường tới bang Iowa dự một cuộc vận động, khi được hỏi về phản ứng của công chúng đối với cuộc xung đột, ông Trump nói rằng, một bộ phận người dân ủng hộ vì ông đang làm điều mà các tổng thống tiền nhiệm đáng lẽ phải làm, trong khi những người khác có thể không đồng tình.

Ông thừa nhận: “Tôi đã biết ngay từ khi quyết định tấn công Iran đó là hành động quân sự sẽ phải trả giá. Nhưng chúng ta không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”. Ngày 21/10, ông Trump tuyên bố Washington không đàm phán với Tehran và cho biết “sớm thôi” sẽ có diễn biến theo hướng này hay hướng khác.

Báo The New York Times đưa tin, quân đội Mỹ và Israel đã xây dựng các phương án nối lại những cuộc tấn công nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, song khả năng ông Trump phê chuẩn các kế hoạch này vẫn chưa chắc chắn.

Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2, khiến Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) trong khu vực.

Về phía Iran, hãng thông tấn IRNA cùngngày dẫn lời Tư lệnh Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran, Thiếu tướng Amir Hatami, cho biết, quân đội đã tăng cường năng lực UAV và sẵn sàng tiến hành chiến tranh bất đối xứng, dựa trên những bài học rút ra từ hai cuộc xung đột do Mỹ và Israel gây ra trong năm qua. Theo ông, Iran có năng lực mạnh hơn trước, cả về số lượng và chất lượng, để đáp ứng các yêu cầu tác chiến.

Theo ông Hatami, quân đội Iran đang tích cực tham gia sản xuất, phân phối và bảo trì UAV, đồng thời huấn luyện binh sĩ các kỹ năng cần thiết để vận hành những thiết bị này. Các phương tiện không người lái, bao gồm UAV, tàu mặt nước không người lái và các loại UAV cỡ nhỏ, ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chiến tranh hiện đại.