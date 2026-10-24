Xung đột Trung Đông: Mỹ dọa tấn công, Iran cảnh giác cao độ, Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo nguy cơ giao tranh lan rộng

Mỹ đang cân nhắc giữa việc nhanh chóng kết thúc xung đột với Iran và để tình hình tự suy yếu theo thời gian. (Nguồn: Anadolu)

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải trên mạng ngày 23/10, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack khẳng định Washington “hoàn toàn có thể” tấn công Iran vào cuối tuần này.

Ông đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của chính quyền Tổng thống Trump không phải là thay đổi chế độ tại Tehran, mà là giảm các mối đe dọa đối với an ninh khu vực và quốc tế. Theo ông Barrack, Tổng thống Trump vẫn sẵn sàng đạt thỏa thuận với Iran, song đã nêu rõ các yêu cầu đối với một thỏa thuận như vậy.

Tuy nhiên, ông Trump nói không biết về khả năng tấn công mà ông Barrack đề cập. Trả lời báo giới khi đến bang Florida ngày 23/10, ông Trump tỏ ra bất ngờ khi được hỏi về phát biểu của ông Barrack.

Sau đó, tại cuộc vận động ở Florida, ông cảnh báo Washington có thể tiến hành thêm một chiến dịch quân sự nếu Tehran không chấp nhận đàm phán, đồng thời kêu gọi Iran ngồi vào bàn thương lượng. Nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại các chiến dịch quân sự mang tên “Búa đêm” và “Cơn thịnh nộ dữ dội”, đồng thời tuyên bố, các chiến dịch này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho năng lực hạt nhân của Iran.

Ông Trump cũng cho biết, Mỹ đang cân nhắc giữa việc nhanh chóng kết thúc xung đột với Iran và để tình hình tự suy yếu theo thời gian.

Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát ngày 28/2, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm dù các bên từng đạt thỏa thuận ngừng bắn và ký biên bản ghi nhớ hướng tới một thỏa thuận hòa bình.

Truyền thông Mỹ đưa tin, Mỹ và Israel đã xây dựng các phương án tấn công mới nhằm vào cơ sở năng lượng, hạt nhân và kho tên lửa của Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11. Israel dự kiến tổ chức bầu cử Quốc hội ngày 27/10.

Trong bối cảnh xuất hiện những thông tin về khả năng tái diễn các cuộc tấn công, Tư lệnh Lục quân Iran Ali Jahanshahi ngày 23/10 yêu cầu các đơn vị duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao.

Trong chuyến kiểm tra Lữ đoàn Tấn công cơ động số 258, ông cảnh báo, mọi sự lơ là đều có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời yêu cầu tăng cường huấn luyện, phối hợp giữa các đơn vị và kịp thời khắc phục những điểm yếu trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo ông Jahanshahi, Iran đang đối mặt đồng thời với các mối đe dọa quân sự và tâm lý, đòi hỏi lực lượng vũ trang phải sẵn sàng phản ứng nhanh trước mọi tình huống.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cùng ngày cảnh báo, một cuộc tấn công mới nhằm vào Iran sẽ làm gia tăng căng thẳng và khiến xung đột lan rộng trong khu vực.

Phát biểu sau hội nghị đa phương tại Istanbul với sự tham dự của các ngoại trưởng Ai Cập, Pakistan, Saudi Arabia và đại diện Anh, Pháp, Đức, Italy, ông Fidan cho biết, các bên đều nhất trí rằng can thiệp quân sự vào Iran không phải là giải pháp và không có bên nào ủng hộ hành động này.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cũng cảnh báo một vòng đối đầu mới giữa Iran và Mỹ sẽ chỉ khiến các bên chịu thiệt hại, đồng thời gây sức ép đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh.