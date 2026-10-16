Xung đột Trung Đông làm thay đổi xu hướng mua nhiên liệu hàng hải

Một tàu thương mại neo đậu ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), tại khu vực Eo biển Hormuz, ngày 2/3/2026. Ảnh minh họa: AA/TTXVN phát

Theo dữ liệu từ các thương nhân kinh doanh nhiên liệu hàng hải, sau hơn 7 tháng kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bùng phát, giá nhiên liệu hàng hải vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao hơn 70% so với thời điểm trước chiến sự.

Giới lãnh đạo ngành nhiên liệu hàng hải nhận định việc các tàu thuyền phải đổi tuyến đường và đi vòng do các tuyến hàng hải then chốt tại Trung Đông bị phong tỏa cũng buộc các hãng tàu phải đa dạng hóa địa điểm đổ nhiên liệu, khiến họ không còn mặn mà với việc ký kết các hợp đồng mua nhiên liệu dài hạn tại một cảng cố định.

Ông Peter Grunwaldt, Tổng Giám đốc công ty Seascale Energy kiêm Giám đốc bộ phận nhiên liệu hàng hải tại công ty tàu dầu Hafnia, cho biết tần suất thực hiện các đơn mua nhiên liệu giao ngay đang ngày càng tăng lên, vì nhiều chủ tàu chỉ muốn mua lượng nhiên liệu tối thiểu đủ để tới cảng tiếp theo nếu thị trường đột ngột tăng giá mạnh.

Theo các nhà cung cấp, việc mua hàng giao ngay giúp các chủ tàu linh hoạt hơn, vì họ có thể tự quyết định có nên mua nhiên liệu tại thời điểm đó hay không tùy thuộc vào biến động giá theo ngày. Ngược lại, nếu ràng buộc vào một hợp đồng dài hạn, họ buộc phải nhận đủ khối lượng đã thỏa thuận bất kể giá cả biến động ra sao.

Ông Choong Zhen Mao, Giám đốc Điều hành công ty Equatorial Marine Fuel có trụ sở tại Singapore, cho hay thời hạn của các hợp đồng dài hạn đã thu hẹp xuống còn một quý hoặc thậm chí một tháng, thay vì kéo dài từ 6 tháng đến một năm như giai đoạn trước xung đột.

Bên cạnh việc chia nhỏ khối lượng đơn hàng, giới lãnh đạo trong ngành cho biết các hãng tàu còn tìm đến những địa điểm thay thế để tìm nguồn cung và tiếp nhiên liệu trong bối cảnh các hành động quân sự đang leo thang quanh cảng Fujairah của Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) - nơi từng là điểm cung cấp hàng đầu khu vực.

Ông Peter Grunwaldt nhận định các mô hình cung ứng nhiên liệu hàng hải truyền thống đang bị phá vỡ hoàn toàn, đặc biệt là quanh khu vực Vịnh Arab. Việc các tàu đổi tuyến né tránh cảng Fujairah đã thúc đẩy nhu cầu dịch chuyển rõ rệt sang các cảng lân cận, khiến công ty do ông Peter Grunwaldt điều hành hiện phải cấp nhiên liệu tại nhiều cảng hơn so với trước đây.

Tương tự, nhằm ứng phó với tình trạng gián đoạn tại Trung Đông, tập đoàn Vitol đã bắt đầu triển khai dịch vụ cấp nhiên liệu hàng hải tại cảng Gwadar của Pakistan (Pa-ki-xtan) từ tháng 7, qua đó cung cấp một địa điểm nằm ngoài Eo biển Hormuz để phục vụ các khách hàng hoạt động trong khu vực Vịnh Ba Tư.

Ông Kieran Gallagher, Giám đốc khu vực châu Á của Vitol, khẳng định việc đa dạng hóa là cần thiết, không chỉ giúp ứng phó với tình trạng gián đoạn hiện tại mà còn tạo khả năng linh hoạt và chống chịu trong dài hạn.