Xung đột Trung Đông làm thay đổi cách thức tiếp nhiên liệu cho tàu biển

Tàu thuyền di chuyển trên Biển Đỏ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trước biến động giá và gián đoạn nguồn cung, các doanh nghiệp có xu hướng chuyển sang mua nhiên liệu theo từng đợt hoặc ký hợp đồng ngắn hạn, đồng thời tìm kiếm thêm các cảng tiếp nhiên liệu thay thế để giảm rủi ro.

Hơn 7 tháng kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, giá nhiên liệu hàng hải vẫn cao hơn trên 70% so với trước chiến sự, theo dữ liệu từ các nhà kinh doanh nhiên liệu. Việc tàu thuyền phải đổi tuyến hoặc chuyển hướng do các tuyến hàng hải trọng yếu ở Trung Đông bị phong tỏa cũng khiến các hãng vận tải hạn chế cam kết tiếp nhiên liệu dài hạn tại một cảng cố định.

Ông Peter Grunwaldt, Giám đốc điều hành Seascale Energy kiêm phụ trách hoạt động tiếp nhiên liệu của hãng vận tải dầu Hafnia, cho biết các giao dịch mua nhiên liệu giao ngay ngày càng thường xuyên. Khi giá tăng mạnh, chủ tàu thường chỉ mua lượng nhiên liệu tối thiểu để đi đến cảng tiếp theo, thay vì tích trữ với giá cao. Hình thức mua này giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trước biến động giá, trong khi hợp đồng dài hạn buộc bên mua nhận lượng nhiên liệu đã cam kết bất kể giá thị trường thay đổi.

Ông Mikkel Kannegaard, Giám đốc vận hành Bunker Holding, nhà kinh doanh nhiên liệu hàng hải lớn nhất thế giới tính theo sản lượng, cho biết hợp đồng dài hạn đang dần ít phổ biến hơn. Theo ông Choong Zhen Mao, Giám đốc điều hành Equatorial Marine Fuel tại Singapore, thời hạn hợp đồng với khách hàng hiện đã rút xuống còn một quý, thậm chí một tháng, thay vì 6 tháng hoặc một năm như trước chiến sự.

Các hãng vận tải cũng mở rộng địa điểm tiếp nhiên liệu khi hoạt động tại cảng Fujairah của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), một trung tâm cung ứng quan trọng, bị ảnh hưởng bởi căng thẳng khu vực. Những cảng trước đây ít được sử dụng như Port Louis ở Mauritius, Colombo ở Sri Lanka và Salalah ở Oman đang đón thêm tàu. Nhu cầu tại châu Phi và Nam Á cũng tăng lên.

Trong tháng 7, tập đoàn Vitol bắt đầu cung cấp nhiên liệu tại cảng Gwadar của Pakistan, nằm ngoài eo biển Hormuz, nhằm phục vụ các tàu hoạt động ở khu vực Vùng Vịnh. Theo ông Kieran Gallagher, phụ trách Vitol tại châu Á, đa dạng hóa nguồn cung và tuyến vận tải là cần thiết để ứng phó với tình trạng gián đoạn trước mắt, đồng thời tăng khả năng chống chịu lâu dài của thị trường nhiên liệu hàng hải.