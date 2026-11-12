Xung đột Trung Đông: Iran nói 'bóng đang trên sân Mỹ', Phó Tổng thống JD Vance có kế hoạch mới?

Nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột Mỹ-Iran vẫn tiếp diễn song song với các đe dọa tấn công và trả đũa từ hai phía. (Nguồn: Anadolu)

Trả lời phỏng vấn kênh Al Jazeera, ông Qalibaf cho biết, Iran đã gửi phản hồi rõ ràng và minh bạch, trong đó nêu các yêu cầu của Tehran và hiện đang chờ quyết định từ Washington. Ông nhấn mạnh: “Bóng đang ở phía Mỹ. Họ phải đưa ra quyết định và công bố điều đó”.

Theo Chủ tịch Quốc hội Iran, ưu tiên của Tehran là hòa bình nếu Washington chấp nhận các điều kiện do nước Cộng hòa Hồi giáo đưa ra. Iran không muốn cuộc xung đột kéo dài thêm. Tuy nhiên, ông cảnh báo nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, Washington sẽ phải đối mặt với một thất bại khác.

Ông Qalibaf tuyên bố, Iran sẽ đáp trả nếu Mỹ hoặc Israel phát động tấn công, đồng thời cho biết nước này đã củng cố hệ thống phòng thủ và tái tổ chức lực lượng vũ trang để chuẩn bị cho khả năng đối đầu trở lại.

Ông cũng nhắc lại yêu cầu Mỹ đáp ứng 7 điều kiện của Iran để mở lại eo biển Hormuz và nối lại đàm phán. Trong số các yêu cầu được ông đề cập có dỡ bỏ lệnh phong tỏa và các biện pháp trừng phạt dầu mỏ của Mỹ, giải phóng tài sản Iran bị phong tỏa, chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận, trong đó có những mặt trận liên quan đến cái gọi là “mặt trận kháng chiến”, chính thức tuyên bố kết thúc xung đột với Iran thay vì chỉ đạt thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

Theo ông Qalibaf, những yêu cầu trên đã được đưa vào bản ghi nhớ đạt được với Mỹ tại Islamabad và cần được thực hiện để khôi phục lòng tin trước khi các cuộc đàm phán thực chất có thể bắt đầu. Ông cho biết Tehran quyết tâm chấm dứt tình trạng “không chiến tranh, không hòa bình”, dù thông qua đàm phán hay thiết lập năng lực răn đe bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Iran đánh giá, trở ngại chính đối với một thỏa thuận là Tehran thiếu lòng tin vào Washington và cho rằng Mỹ đưa ra những yêu cầu quá mức. Ông khẳng định thỏa thuận vẫn có thể đạt được nếu Mỹ tôn trọng những hiểu biết đã có và không thực hiện các động thái làm suy giảm lòng tin.

Trong khi đó, tờ The Wall Street Journal cùng ngày đưa tin, Tổng thống Donald Trump những ngày gần đây đã nói với các trợ lý cấp cao rằng ông sẵn sàng để Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nối lại đàm phán với Iran và trao quyền cho quan chức này tiến hành thương lượng. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc gặp trực tiếp hiện vẫn ở giai đoạn sơ bộ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Vance ngày càng giữ vai trò tích cực trong các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột. Hồi tháng 10, ông Vance đã gửi thư cho ông Mohsen Rezaei, một nhân vật có quan điểm cứng rắn và giữ chức Thư ký cơ quan an ninh hàng đầu của Iran, đề nghị tổ chức cuộc gặp. Hiện chưa có lịch trình cụ thể, song hai bên đang thông qua các nước trung gian và đồng minh để trao đổi về những bước đi tiếp theo.

Một cuộc gặp trực tiếp giữa Phó Tổng thống Mỹ và quan chức an ninh cấp cao Iran sẽ là động thái bất thường, đồng thời cho thấy mức độ can dự của ông Vance trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột. Các quan chức Mỹ cho biết, gần đây ông Vance đã đóng vai trò tích cực hơn trong hoạt động ngoại giao liên qua Iran so với hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner.

Tuy nhiên, cùng ngày, ông Rezaei khẳng định Tehran và Washington hiện không đàm phán, đồng thời bác thông tin về một cuộc gặp tại Qatar hoặc kế hoạch gặp Phó Tổng thống Vance.

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran cũng phát cảnh báo Tehran có thể tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại một số nước châu Âu và trên các đảo xa nếu Washington tiếp tục tấn công Iran.

Ông Rezaei kêu gọi các nước có lực lượng Mỹ đồn trú không cho phép Washington sử dụng lãnh thổ để tấn công Iran, đồng thời tuyên bố Tehran sẽ coi bất kỳ nơi nào máy bay Mỹ cất cánh để thực hiện cuộc tấn công là một mối đe dọa.

Quan chức trên cũng tuyên bố, vấn đề hạt nhân hiện không nằm trong chương trình thảo luận và Iran sẽ không cho phép chuyển bất kỳ lượng uranium đã làm giàu nào ra khỏi nước này.