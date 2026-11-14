Xung đột Trung Đông: Iran cảnh báo đáp trả ngay lập tức nếu bị tấn công, ông Trump không muốn quay lại giao tranh?

Xung đột Mỹ-Iran hiện ở tình trạng không tấn công, không hòa bình, cũng không đàm phán. (Nguồn: Getty Images)

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) về tình hình Trung Đông, Phó Đại diện thường trực Iran tại LHQ Gholamhossein Darzi bày tỏ “lấy làm tiếc về lập trường của một số thành viên Hội đồng Bảo an, nhất là các thành viên phương Tây” phớt lờ những nguyên nhân gốc rễ gây căng thẳng trong khu vực.

Cáo buộc Mỹ phát động cuộc xung đột không có căn cứ nhằm vào Iran, Phó Đại diện thường trực Iran khẳng định, không một nghị quyết nào của Hội đồng Bảo an có thể tước đi quyền tự vệ vốn có của một quốc gia thành viên LHQ khi bị tấn công vũ trang. Ông cũng bác bỏ nhận định cho rằng Tehran không muốn tìm kiếm giải pháp ngoại giao, khẳng định: “Iran chưa bao giờ khép lại cánh cửa ngoại giao”.

Tuy nhiên, ông cảnh báo, bất kỳ hành động quân sự mới nào của Mỹ hoặc Israel cũng sẽ vấp phải phản ứng tức thì và quyết đoán từ Tehran.

Trong khi đó, theo một bài viết của The Washington Post, Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện chưa muốn nối lại xung đột với Iran, trong bối cảnh chính quyền tiếp tục gây sức ép kinh tế và quân sự lên Tehran.

Dẫn lời một quan chức Mỹ, tờ báo cho biết, ông Trump nhận được nhiều bản báo cáo tình báo mỗi ngày kể từ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Quan chức này nhận định: “Có thể thấy khá rõ rằng hiện tại ông Trump không muốn quay lại xung đột”.

Theo The Washington Post, chính quyền Mỹ đang lựa chọn phương án duy trì hiện trạng: không mở cuộc tấn công mới, không đàm phán và cũng không hướng tới một nền hòa bình lâu dài, trong bối cảnh xung đột đã bước sang tháng thứ tám.

Trước đó, Tổng thống Trump thông báo trên nền tảng Truth Social rằng ông không còn tìm cách đạt thỏa thuận với Iran và đã chỉ thị Phó Tổng thống JD Vance tập trung vào các vấn đề khác.

Hôm 10/11, sau cuộc gặp Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tại Nhà Trắng, ông Trump nói với các phóng viên: “Chúng tôi chỉ đang duy trì hiện trạng”.

Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2. Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) trên khắp khu vực, đồng thời trên thực tế đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Bản ghi nhớ được ký hồi tháng 6 nhằm tạo tiền đề cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng sau đó đã đổ vỡ do bất đồng giữa các bên, trong đó có vấn đề tự do hàng hải qua eo biển Hormuz.