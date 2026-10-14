Xung đột Trung Đông gây sức ép lên nhu cầu dầu toàn cầu

Theo báo cáo thị trường dầu mỏ hằng tháng công bố ngày 13/10, OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2026 tăng khoảng 200.000 thùng/ngày so với năm trước, bằng một nửa mức dự báo 400.000 thùng/ngày đưa ra hồi tháng 9. Trước đó, trong tháng 8, tổ chức này dự báo nhu cầu tăng khoảng 600.000 thùng/ngày.

OPEC cho biết căng thẳng địa chính trị gia tăng tại Trung Đông, gián đoạn nguồn cung dầu thô trong khu vực và nhu cầu cao đối với dầu giao ngay đã đẩy giá dầu giao kỳ hạn gần tăng so với các kỳ hạn xa.

Xung đột liên quan đến Iran tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), gần 34% lượng dầu thô toàn cầu được vận chuyển qua tuyến đường biển này trong năm 2025.

Ngày 12/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang kiểm soát eo biển Hormuz trong bối cảnh lực lượng Mỹ phong tỏa các cảng của Iran. Tuy nhiên, dữ liệu của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho thấy hoạt động vận tải qua eo biển này trong tháng 7 và tháng 8 bị hạn chế nghiêm trọng. WTO cho biết chỉ ghi nhận một số chuyến hàng riêng lẻ vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 và giữa tháng 8, trong khi lưu lượng vận chuyển bình quân gần như bằng 0 trong phần lớn tháng 8.

Bên cạnh đó, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn gần đây tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu tại Biển Đỏ và vịnh Oman, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hai sân bay ở Saudi Arabia trong dịp cuối tuần qua.

Những diễn biến này góp phần đẩy giá dầu Brent, loại dầu chuẩn tham chiếu quốc tế, lên mức cao nhất 107,33 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 12/10. Sang ngày 13/10, giá dầu Brent giảm nhẹ, xuống dưới 106 USD/thùng vào giữa buổi chiều. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Tây Texas (WTI), chuẩn tham chiếu của thị trường Bắc Mỹ, tăng khoảng 0,4 USD/thùng so với mức chốt phiên trước.

Mặc dù dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2026 giảm, OPEC vẫn nhận định nhu cầu sẽ tăng mạnh trong năm tới. Tổ chức này nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2027 lên khoảng 2,6 triệu thùng/ngày, so với mức 2,4 triệu thùng/ngày đưa ra hồi tháng 9.