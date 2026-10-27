Xung đột Trung Đông: Điểm nóng quân sự gia tăng sức ép lên các nỗ lực hòa giải

Cuộc gặp cấp cao giữa Iran, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan tại Tehran, ngày 26/10/2026. (Ảnh: AA/TTXVN phát)

Các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục được thúc đẩy trong bối cảnh các bên gia tăng hoạt động quân sự, với những diễn biến đáng chú ý tại Saudi Arabia, Yemen và eo biển Hormuz.

Ngày 27/10, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty và người đồng cấp Iran Seyed Abbas Araghchi đã điện đàm trao đổi về tình hình khu vực và các biện pháp giảm căng thẳng.

Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, ông Abdelatty nhấn mạnh các bên cần thực hiện trách nhiệm của mình nhằm kiềm chế căng thẳng, đồng thời khẳng định Ai Cập ủng hộ mọi nỗ lực ngăn chặn khủng hoảng lan rộng.

Cuộc điện đàm diễn ra ngay sau khi các quan chức cấp cao Iran, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan gặp nhau tại Tehran, nhất trí tiếp tục đối thoại nhằm tăng cường hợp tác về hòa bình và an ninh khu vực.

Hai ngoại trưởng cũng thảo luận các cuộc tham vấn giữa Iran và cơ chế cấp bộ trưởng gồm Ai Cập, Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng ngày, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman chủ trì cuộc họp nội các tại Riyadh để xem xét kết quả cuộc gặp ở Tehran.

Truyền thông nhà nước Saudi Arabia dẫn tuyên bố của nội các tái khẳng định cam kết thúc đẩy an ninh và ổn định.

Trong khi đó, Văn phòng lãnh đạo tối cao Iran cho biết ông Mojtaba Khamenei đã gặp người đứng đầu cơ quan an ninh Mohsen Rezaei để thảo luận an ninh khu vực và việc quản lý eo biển Hormuz. Thời gian và địa điểm cuộc gặp chưa được công bố.

Ở một diễn biến ngoại giao khác, Qatar cho biết phái đoàn nước này đã tới Tehran nhằm thúc đẩy các nỗ lực trung gian hòa giải giữa Iran và Mỹ.

Doha cho hay các đề xuất vẫn được trao đổi thông qua các bên trung gian, đồng thời kêu gọi giải quyết khủng hoảng bằng đối thoại và ngoại giao.

Qatar cũng đề xuất xây dựng khuôn khổ an ninh khu vực mới dựa trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và không xâm lược lẫn nhau.

Trong khi đó, tình hình thực địa tiếp tục diễn biến căng thẳng. Ngày 27/10, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu thông báo hệ thống phòng không nước này đánh chặn hai tên lửa đạn đạo được phóng về thủ đô Riyadh, sau khi người dân nghe thấy nhiều tiếng nổ.

Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã phóng tên lửa nhằm vào nhà máy lọc dầu Ras Tanura ở miền Đông Saudi Arabia và hai máy bay vận tải quân sự tại miền Nam nước này. Những tuyên bố về thiệt hại tại cơ sở dầu mỏ chưa được kiểm chứng độc lập.

Eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng. Hải quân Iran tuyên bố một tàu chở dầu đã bốc cháy sau khi va phải thủy lôi ở phía Đông eo biển, cáo buộc tàu này tìm cách đi vào khu vực bị cấm và tắt hệ thống theo dõi.

Iran tiếp tục cảnh báo tuyến hàng hải chiến lược này không an toàn đối với các tàu đi qua khi chưa được phép. Hiện chưa có thông tin độc lập xác nhận danh tính tàu hoặc nguyên nhân vụ việc.

Trong bối cảnh đó, Quốc hội Ai Cập ngày 26/10 đã thông qua việc cho phép Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi triển khai các biện pháp cần thiết để hỗ trợ và bảo vệ Saudi Arabia trước các cuộc tấn công từ bên ngoài.

Động thái này làm dấy lên lo ngại Ai Cập có thể bị cuốn sâu hơn vào xung đột tại Yemen. Đại diện Houthi cảnh báo Cairo sẽ bị coi là có hành động thù địch nếu hỗ trợ Riyadh trong cuộc xung đột./.