Xung đột Trung Đông đẩy chi phí logistics dầu khí tăng gấp ba

Các doanh nghiệp dịch vụ mỏ dầu đang phải chi trả chi phí logistics tại Trung Đông cao gấp ba lần mức thông thường, trong khi chi phí nhiên liệu tăng gấp đôi và chi phí nhân công tăng tới 40%. Chiến tranh Iran tiếp tục gây gián đoạn hoạt động vận chuyển thiết bị và triển khai các dự án.

Các lãnh đạo doanh nghiệp phát biểu tại Hội nghị Năng lượng ADIPEC ở Abu Dhabi hôm thứ Ba cho biết cuộc xung đột kéo dài chín tháng đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng, buộc nhân viên phải sơ tán và khiến việc vận chuyển thiết bị qua eo biển Hormuz ngày càng khó khăn.

Alessandro Bernini, Tổng giám đốc công ty kỹ thuật Maire của Italy, cho biết chi phí logistics trong một số hợp đồng tại Trung Đông đã tăng gấp ba lần, trong khi chi phí nhân công tăng từ 30% đến 40%.

Những khoản chi phí gia tăng này đang bào mòn biên lợi nhuận của các nhà thầu, đồng thời khiến chi phí hoàn thành các dự án năng lượng tăng lên. Ông Bernini cảnh báo các khoản chi phí phát sinh cuối cùng sẽ góp phần đẩy giá năng lượng và lạm phát tăng cao.

Đối với Saipem, một nhà thầu năng lượng khác của Italy, vấn đề trước mắt là làm thế nào đưa thiết bị đến được địa điểm cần thiết.

"Chúng tôi đã phải nằm chờ bên ngoài eo biển Hormuz suốt nhiều tháng", Tổng giám đốc Alessandro Puliti nói tại hội nghị.

National Energy Services Reunited (NESR), doanh nghiệp hoạt động tại Ả Rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Kuwait, Oman và Iraq, đang phải lưu kho vật tư trong thời gian dài hơn để phòng ngừa nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Các biện pháp dự phòng này kéo theo chi phí bổ sung mà các nhà thầu thường không thể thu hồi.

"Phần lớn thời gian, chúng tôi phải tự gánh khoản đó", Tổng giám đốc NESR Sherif Foda cho biết.

Các báo cáo kết quả kinh doanh gần đây cho thấy tình hình phục hồi của ngành dịch vụ dầu khí diễn ra không đồng đều.

SLB ghi nhận doanh thu từ hoạt động dịch vụ dầu khí tại Trung Đông và châu Á trong quý III tăng 9% so với quý trước, lên 2,81 tỷ USD, dù vẫn thấp hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cho biết hoạt động tại Trung Đông đã phục hồi trong quý, trước khi các gián đoạn mới xuất hiện vào tháng 9.

Baker Hughes ghi nhận doanh thu dịch vụ dầu khí tại Trung Đông và châu Á đạt 1,26 tỷ USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái, một phần do việc thoái vốn khỏi một bộ phận kinh doanh.

Giá dầu tăng cao đã khuyến khích hoạt động khoan bổ sung tại một số thị trường, tạo thêm việc làm cho các nhà cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, thiết bị, nhân lực và phương tiện vận chuyển cần thiết để triển khai công việc đều trở nên đắt đỏ hơn đáng kể.

Đối với các nhà thầu đã ký kết và cam kết thực hiện những dự án tại Trung Đông, vấn đề trước mắt là họ có thể chuyển bao nhiêu phần chi phí phát sinh sang cho khách hàng.