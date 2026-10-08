Xung đột Trung Đông có nguy cơ mở rộng

Thiệt hại sau một cuộc không kích tại tỉnh Taiz, Yemen. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo The Atlantic, Nhà Trắng đã yêu cầu Lầu Năm Góc xây dựng các phương án tấn công Iran có thể được triển khai trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3-11. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang chuẩn bị các lựa chọn về quy mô và mục tiêu, trong khi Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Lầu Năm Góc cũng xây dựng phương án cho giai đoạn sau bầu cử, từ các cuộc tấn công hạn chế đến chiến dịch quy mô lớn hơn, có thể nhằm vào ngành năng lượng Iran.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 7-10 tuyên bố Tehran sẵn sàng đạt một thỏa thuận “cân bằng và công bằng” để chấm dứt xung đột nếu các quyền và lợi ích của Iran được bảo đảm.

Washington và Tehran vẫn duy trì tiếp xúc gián tiếp, nhưng chưa thu hẹp bất đồng về điều kiện ngừng bắn, phong tỏa của Mỹ và việc mở lại eo biển Hormuz.

Tại Yemen, Houthi tiếp tục sử dụng tên lửa và thiết bị bay không người lái tấn công các mục tiêu đối địch và Saudi Arabia. Riyadh hậu thuẫn chiến dịch trên bộ nhằm giành lại các khu vực chiến lược dọc Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb.

Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan cũng tăng cường phối hợp, trong khi Riyadh và Damascus được cho là đang thảo luận khả năng Syria đưa 10.000-20.000 binh sĩ tới Yemen.