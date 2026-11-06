Xung đột tại Trung Đông: Tổng thống Mỹ điện đàm với Quốc vương Qatar

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh xuất hiện lo ngại Mỹ có thể nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào các mục tiêu của Iran, sau cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua.

Văn phòng Quốc vương Qatar cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các nỗ lực ngoại giao do Qatar thúc đẩy nhằm giảm căng thẳng trong khu vực. Quốc vương Qatar nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đối thoại, giải quyết bất đồng bằng biện pháp ngoại giao và ngăn chặn nguy cơ leo thang.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh các nước trung gian trong đó có Qatar đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột tái bùng phát. Về phía Iran, Ngoại trưởng nước này Abbas Araghchi ngày 5/11 đã tăng cường tham vấn với các nước trong khu vực nhằm ngăn căng thẳng leo thang. Các nước này gồm Saudi Arabia (Arập Xêút), Oman, Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait, Jordan, Pakistan, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Cộng hòa Cyprus. Trong cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Iran và người đồng cấp UAE, Bộ Ngoại giao UAE ngày 6/11 cho biết hai bên đã trao đổi về tình hình hiện nay và những diễn biến mới nhất tại Trung Đông. Người đứng đầu ngành ngoại giao UAE nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm leo thang căng thẳng và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm củng cố an ninh, ổn định khu vực.

Trước đó, một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran đã chuyển đề xuất liên quan đến vấn đề hạt nhân tới Mỹ thông qua Qatar. Theo nguồn tin này, Washington đang xem xét đề xuất, song Iran yêu cầu Mỹ đáp ứng trước 7 điều kiện, trong đó có dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng các tài sản bị phong tỏa và bồi thường thiệt hại do xung đột. Trong khi đó, Mỹ yêu cầu vấn đề hạt nhân phải được đưa vào nội dung đàm phán ngay từ giai đoạn đầu.

Trong khi các nỗ lực ngoại giao được thúc đẩy, vấn đề hạt nhân tiếp tục là điểm bất đồng giữa Iran và các nước phương Tây. Ngày 6/11, nghị sĩ Iran Aliasghar Nakhairad kêu gọi xem xét lại tư cách thành viên của nước này trong Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), cho rằng Iran phải chịu nhiều hạn chế và tổn thất nhưng không nhận được những lợi ích tương xứng từ việc tham gia hiệp ước.