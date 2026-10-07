Xung đột tại Trung Đông: Mỹ và Iran tiếp tục trao đổi thông điệp đàm phán

Áp phích về cuộc đàm phán Mỹ-Iran tại Islamabad, Pakistan, ngày 14/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 tháng giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp diễn thông qua sự trung gian của Qatar và Pakistan. Tuy nhiên, đàm phán vẫn gặp nhiều trở ngại do bất đồng sâu sắc về vấn đề hạt nhân và cơ cấu quyền lực tại Tehran.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 6/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Ibrahim al-Hashimi xác nhận Washington và Tehran đang tích cực trao đổi thông điệp thông qua Doha nhằm tạo nền tảng cho các bước đi tiếp theo.

Trước đó, Pakistan và Qatar đã làm trung gian thúc đẩy Bản ghi nhớ Islamabad ngày 17/6 và một thỏa thuận sơ bộ vào tháng 9/2026, song giao tranh sau đó vẫn tiếp tục bùng phát.

Liên quan đến điều kiện chấm dứt chiến tranh, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định Washington yêu cầu Iran phải cắt giảm "một cách có ý nghĩa" năng lực làm giàu hạt nhân (đặc biệt là mức 60%) chứ không dừng lại ở những cam kết suông.

Bên cạnh đó, phía Mỹ bày tỏ hoài nghi về thẩm quyền quyết định của các quan chức Iran hiện nay - bao gồm Tổng thống Masoud Pezeshkian và Ngoại trưởng Abbas Araqchi - sau khi Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong các đợt không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel ở giai đoạn đầu cuộc chiến. Đáp lại, phía Iran bác bỏ hoài nghi này và cho rằng rào cản chính nằm ở sự mâu thuẫn trong lập trường của chính quyền Mỹ.

Cùng ngày 6/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, trong chuyến thăm Islamabad (Pakistan), đã lên tiếng kêu gọi các bên lập tức chấm dứt xung đột, trở lại con đường ngoại giao và bảo đảm hoàn toàn tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế.

Xung đột kéo dài đã gây tổn hại nghiêm trọng đến thương mại và thị trường năng lượng toàn cầu. Tại khu vực eo biển Hormuz, tình hình an ninh hàng hải tiếp tục diễn biến phức tạp.

Ngày 6/10, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết tàu chở hàng MT On Peace (cờ Panama) đã gặp sự cố va chạm ngoài khơi Oman khi qua eo biển này, khiến 12 thủy thủ bị thương (trong đó có 11 công dân Ấn Độ) và phải sơ tán cấp cứu./.