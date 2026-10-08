Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tăng cường lực lượng tới khu vực

Tàu sân bay USS Harry S. Truman của Mỹ ở phía Bắc Biển Đỏ. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN phát

Truyền thông khu vực cho biết, Lầu Năm Góc đã yêu cầu quân đội sẵn sàng cho khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran từ vài ngày trước. Tuy nhiên, Tổng thống Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng và mệnh lệnh chuẩn bị cũng không xác định thời điểm cụ thể cho một chiến dịch mới. Khả năng hành động quân sự có thể được cân nhắc trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ ngày 3/11.

Các nguồn tin cho biết nếu được triển khai, các cuộc tấn công có thể nhằm vào các cơ sở hạt nhân, cơ sở hạ tầng và các mục tiêu năng lượng của Iran. Quân đội Israel nhiều khả năng cũng sẽ tham gia nếu xung đột bùng phát trở lại.

Động thái trên diễn ra cùng với việc Mỹ tăng cường lực lượng hải quân tại Trung Đông. Cuối tháng 9, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Theodore Roosevelt cùng nhóm tác chiến tàu sân bay đã được điều động từ San Diego hướng tới khu vực. Đây là tàu sân bay thứ ba được Washington điều động tới Trung Đông trong đợt tăng cường lực lượng hiện nay. Nhóm tàu được triển khai cùng lực lượng đổ bộ do tàu USS Makin Island dẫn đầu, với hơn 2.000 lính thủy đánh bộ.

Theo các nguồn tin, đến cuối tháng 11, Mỹ có thể bố trí ba nhóm tác chiến tàu sân bay và hai nhóm tàu đổ bộ ở khu vực gần Iran, qua đó mở rộng các lựa chọn quân sự của Washington. Trước đó, Lầu Năm Góc được cho là đang cân nhắc tăng thêm sự hiện diện hải quân trong khu vực, nơi hiện có khoảng 50.000 quân nhân Mỹ.

Trong khi đó, hai quan chức chính quyền Mỹ cho biết Nhà Trắng đã yêu cầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xây dựng các phương án tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Các phương án được cho là gồm những cuộc tấn công giới hạn hoặc chiến dịch quy mô lớn hơn, có thể mở rộng sang các mục tiêu thuộc ngành năng lượng Iran.

Một số quan chức Mỹ liên hệ việc xây dựng các phương án quân sự với mong muốn của Tổng thống Trump thể hiện tiến triển trong chính sách đối với Iran và giải quyết sức ép liên quan giá xăng dầu trước cuộc bầu cử. Tuy nhiên, những người ủng hộ phương án tấn công cũng thừa nhận các cuộc không kích khó có thể dẫn tới đạt được thỏa thuận với Tehran, khôi phục hoàn toàn hoạt động vận tải an toàn qua Eo biển Hormuz hoặc làm giảm giá xăng trước ngày bầu cử.

Trong khi Washington chuẩn bị các phương án quân sự, các kênh liên lạc giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì thông qua trung gian. Hai bên tiếp tục bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran, lệnh phong tỏa của Mỹ và việc mở lại Eo biển Hormuz.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc Iran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani. Trong khi đó, một quan chức cấp cao Iran khẳng định việc công nhận quyền làm giàu urani của nước này là một “lằn ranh đỏ”.

Iran cũng được cho là đang khôi phục một số cơ sở hạt nhân và tên lửa sau cuộc xung đột với Israel và Mỹ. Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy hoạt động gia tăng tại cơ sở hạt nhân ngầm Minzadehei gần Tehran, nơi Israel từng tiến hành không kích.

Israel cũng được cho là đã chuẩn bị cho khả năng giao tranh với Iran tái diễn. Một số quan chức Israel nhận định Iran có thể tiến hành hành động trước nếu cho rằng một cuộc tấn công mới đang đến gần.