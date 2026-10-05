Xung đột tại Trung Đông: Israel tưởng niệm 3 năm sự kiện 7/10

Xe ô tô bị cháy sau vụ tấn công bằng rocket từ Dải Gaza tại Ashkelon, Israel, ngày 7/10/2023. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, đúng 6h29 sáng 5/10 - thời điểm xảy ra cuộc tấn công 3 năm trước, các lá cờ Israel trên khắp toàn quốc đồng loạt hạ xuống nửa cột. Lễ tưởng niệm cấp quốc gia diễn ra tại Núi Herzl (Jerusalem) với sự tham dự của Tổng thống Isaac Herzog. Nhiều hoạt động tưởng niệm cũng được tổ chức tại các địa phương gần Dải Gaza như Sderot, Ofakim và Beersheba.

Nhân dịp này, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, nhấn mạnh yêu cầu điều tra toàn diện vụ tấn công và thực hiện các bài học rút ra nhằm nâng cao khả năng bảo vệ đất nước, qua đó củng cố lại niềm tin của người dân đối với quân đội.

Sự kiện ngày 7/10/2023 cùng chiến dịch đáp trả quy mô lớn của Israel tại Dải Gaza đã làm thay đổi sâu sắc cục diện an ninh khu vực, gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và kéo theo căng thẳng leo thang trên nhiều mặt trận. Sau 3 năm, các buổi lễ tưởng niệm diễn ra trong bối cảnh xung đột vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi cộng đồng quốc tế tiếp tục các nỗ lực ngoại giao tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến sự và định hình tương lai quản lý Dải Gaza thời hậu chiến.