Xung đột tại Trung Đông: Iran bác bỏ yêu cầu ngừng làm giàu urani

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Ngày 15/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei tuyên bố Tehran bác bỏ yêu cầu của Đức về việc chấm dứt hoạt động làm giàu urani, khẳng định Iran có quyền tiến hành hoạt động này với tư cách là thành viên Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Phát biểu với báo giới, ông Baghaei nhấn mạnh: “Quyền làm giàu urani của Iran không phải do Đức, Pháp hay bất kỳ quốc gia nào khác trao cho chúng tôi."

Quan chức này đồng thời bày tỏ không đồng tình với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cho rằng những nhận định của cơ quan này về khả năng Iran xây dựng một cơ sở làm giàu urani mới tại thành phố Isfahan, miền Trung nước này, chỉ là những “suy đoán thiếu cơ sở kỹ thuật."

Theo ông Baghaei, IAEA đã mất quyền tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Iran trong cuộc chiến giữa nước này với Mỹ và Israel. Tuy nhiên, Tehran không đình chỉ các nghĩa vụ liên quan đến cơ chế thanh sát và bảo đảm hạt nhân quốc tế.

Khi được hỏi về khả năng phản ứng nếu các cuộc tấn công nhằm vào Iran tái diễn, ông Baghaei cảnh báo Tehran “sẽ không để bất kỳ đòn tấn công nào không bị đáp trả."

Trong khi đó, căng thẳng quân sự tại khu vực Vùng Vịnh tiếp tục gia tăng khi Bahrain ngày 15/11 thông báo đánh chặn nhiều đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ nước này.

Theo các nguồn tin địa phương, nhiều tiếng nổ lớn vang lên tại Bahrain rạng sáng cùng ngày. Cơ quan chức năng Bahrain liên tục phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn an toàn và theo dõi thông tin từ các kênh chính thức. Đây là những cảnh báo an ninh đầu tiên được phát đi kể từ tháng 9 vừa qua.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào hệ thống radar phòng không của Mỹ tại một căn cứ ở Bahrain.

Theo thông báo được truyền thông nhà nước Iran đăng tải, 6 UAV thuộc lực lượng không gian vũ trụ của IRGC đã nhắm mục tiêu vào hệ thống radar phòng không của Mỹ tại căn cứ trực thăng Al-Riffa.

IRGC đồng thời cảnh báo eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa và mọi hành động quân sự của Mỹ sẽ vấp phải phản ứng “mạnh mẽ và quyết liệt hơn."

Bahrain, quốc gia có vị trí chiến lược tại Vùng Vịnh và là nơi đặt một căn cứ hải quân lớn của Mỹ, đã hai lần trở thành mục tiêu tấn công trong vòng 3 ngày qua, sau một thời gian tương đối yên ắng.

Bộ Ngoại giao Bahrain tuyên bố nước này phản đối việc lãnh thổ của mình bị biến thành “chiến trường để giải quyết các mâu thuẫn”./.