Xung đột tại Trung Đông: Giao tranh nóng lên ở Yemen

Máy bay chiến đấu của Saudi Arabia bị lực lượng Houthi bắn rơi tại Marib, Yemen ngày 16/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trên mạng xã hội X, lực lượng Chính phủ Yemen tuyên bố máy bay chiến đấu của lực lượng này đã thực hiện các cuộc không kích nhắm vào một trại quân sự và các xe bọc thép của Houthi tại khu chợ ở huyện Al-Ta'iziyah, phía Đông thành phố Taiz.

Một nguồn tin quân sự ủng hộ Chính phủ Yemen cho biết các cuộc không kích đã đánh trúng địa điểm được cho là trại quân sự của Houthi trong khu vực, tạo ra những cột khói lớn và gây ra các vụ nổ thứ cấp. Các vụ tấn công đã khiến hàng chục tay súng Houthi thiệt mạng hoặc bị thương.

Theo các nguồn tin quân sự của Chính phủ Yemen, các tay súng Houthi gần đây đã thiết lập một trại quân sự gần khu chợ nói trên.

Trong khi đó, đài truyền hình Al-Masirah của Houthi đưa tin máy bay chiến đấu được cho là của Saudi Arabia đã tấn công khu chợ. Các nạn nhân chủ yếu là dân thường, trong đó có cả trẻ em.

Chuẩn tướng Yahya Sarie - người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, cho biết không quân Saudi Arabia đã tiến hành 27 cuộc không kích tại 6 tỉnh của Yemen trong 24 giờ qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, người phát ngôn trên cho biết các cuộc không kích được thực hiện bằng máy bay F-15 và Eurofighter Typhoon, xuất kích từ các căn cứ không quân Khamis Mushait và Taif của Saudi Arabia. Các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng, trong đó có cầu và đường sá, tại các tỉnh Taiz, Marib, Saada, Amran, Ibb và Hajjah.

Ông cho biết tổng số các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu kể từ khi tình hình leo thang đã lên tới 1.059 cuộc. Nguồn tin không cung cấp thêm thông tin về thương vong hoặc thiệt hại do các cuộc không kích gây ra.

Xung đột tại Yemen bắt đầu vào cuối năm 2014, khi lực lượng Houthi chiếm giữ thủ đô Sanaa và phần lớn miền Bắc Yemen, buộc liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu phải can thiệp vào tháng 3/2015 để hỗ trợ Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận. Sau nhiều năm tương đối yên ắng, giao tranh bùng phát trở lại từ tháng 7, phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn kéo dài nhiều năm và khiến Yemen tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy xung đột rộng lớn hơn tại Trung Đông.

Căng thẳng cũng đã tác động đến đời sống tại Saudi Arabia. Ngày 27/9, phụ huynh tại thủ đô Riyadh nhận được thông báo từ các trường học về việc chuyển sang hình thức học trực tuyến trong một tuần. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại vùng Vịnh gia tăng và các cuộc tấn công gần như hằng ngày của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia.

Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tuyên bố đã đánh chặn các máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo nhằm vào nước này. Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên án các cuộc tấn công gia tăng nhằm vào Saudi Arabia do lực lượng Houthi thực hiện, đồng thời lưu ý những cuộc tấn công này đã gây thương tích cho dân thường, trong đó có phụ nữ và trẻ em.