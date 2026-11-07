Xung đột tại Trung Đông: Đảo Qeshm của Iran tiếp tục bị tấn công

Hiện trường một vụ không kích tại đảo Qeshm, Iran. ( Ảnh: IRNA/TTXVN phát)

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 7/11 dẫn các báo cáo ban đầu cho biết hai tên lửa đã đánh trúng đảo Qeshm ở miền Nam nước này. Hiện chưa có thông tin chính thức về thiệt hại.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời các nhân chứng địa phương cho biết hai vật thể bay đã đánh trúng khu vực Suza trên đảo Qeshm, sau khi người dân nghe thấy tiếng máy bay trên bầu trời hòn đảo.

Trước đó, ngày 6/11, Tasnim dẫn thông báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo lực lượng này đã bắn hạ một UAV MQ-1 của Mỹ trên vùng trời Qeshm.

Qeshm cũng là mục tiêu của một cuộc tấn công hôm 2/11. Khi đó, tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ xác nhận Washington đã tiến hành vụ tấn công.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 6/11, trước khi có tin về vụ tấn công mới nhằm vào hòn đảo, quân đội Iran đã cảnh báo đáp trả "ngay lập tức và quyết liệt" nếu Mỹ tiến hành bất kỳ hành động quân sự mới nào, đồng thời tuyên bố phạm vi trả đũa sẽ không chỉ giới hạn tại khu vực Trung Đông.

Hãng thông tấn ISNA dẫn lời người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, nhấn mạnh các lực lượng vũ trang nước này đã nhận chỉ thị sẵn sàng phản công “ngay lập tức, hiệu quả và không giới hạn về mặt địa lý.”

Ông Akraminia khẳng định các căn cứ và lợi ích của Washington bên ngoài Tây Á và khu vực Vùng Vịnh hoàn toàn nằm trong tầm bắn của tên lửa cũng như thiết bị bay không người lái của Iran.

Đại diện quân đội Iran đồng thời tuyên bố eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát chiến lược của Tehran và sẽ không mở cửa trở lại cho đến khi các điều kiện do nước này đưa ra được đáp ứng đầy đủ.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại Quốc hội Iran, ông Ebrahim Azizi, cảnh báo Mỹ và Israel sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả của cuộc chiến, đồng thời yêu cầu Washington bồi thường các thiệt hại đã gây ra cho Tehran.

Những tuyên bố cứng rắn trên xuất hiện trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 4 vẫn gặp bế tắc, do những bất đồng sâu sắc giữa hai bên về an ninh khu vực và việc tự do lưu thông qua eo biển Hormuz.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày 6/11 xác nhận Washington đang tiến hành các cuộc đàm phán với Iran, trong bối cảnh xuất hiện những thông tin cho thấy hai bên có thể đạt được tiến triển trong nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Phát biểu với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã “đánh bại Iran và đang ở vị thế thuận lợi trong quan hệ với Tehran,” đồng thời khẳng định quân đội nước này không có binh sĩ nào thiệt mạng trong vòng 6-7 tháng qua.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi hãng tin Bloomberg dẫn nguồn ngoại giao cho biết Iran sẵn sàng xem xét các đề xuất của Qatar về những nhượng bộ liên quan đến chương trình hạt nhân, vốn trước đây không nằm trong phạm vi đàm phán. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức về nội dung thương lượng hoặc khả năng hai bên sớm đạt được thỏa thuận./.