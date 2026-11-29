Giàn bơm dầu tại mỏ dầu Rmelan ở tỉnh Hasakah, Syria. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo triển vọng này rất mong manh trước rủi ro an ninh và nguy cơ xung đột leo thang.

Chốt phiên 27/11, giá dầu Brent đạt 95,44 USD/thùng, giảm khoảng 20% so với mức 118 USD/thùng cuối tháng 10, dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm khoảng 21% từ trên 104 USD/thùng xuống 83,08 USD/thùng. Đà giảm diễn ra khi sản lượng châu Mỹ tăng, nhu cầu theo mùa yếu đi và Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa tiến hành không kích mới nhằm vào Iran sau khi đảng Cộng hòa mất thế đa số tại Quốc hội.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dư cung từ quý IV/2026. Năm 2027, Goldman Sachs dự báo dư cung 2 triệu thùng/ngày, dầu Brent quanh mức 88 USD/thùng, dầu WTI ở mức 78 USD/thùng, Kpler dự báo 3 triệu thùng/ngày, còn JPMorgan nhận định giá dầu Brent có thể xuống vùng 60 USD/thùng vào nửa cuối năm nếu dư cung kéo dài.

Tuy nhiên, các dự báo này giả định nguồn cung Trung Đông phục hồi bền vững. Theo Kpler, xuất khẩu dầu thô khu vực này tuần kết thúc ngày 25/11 đạt 12,8 triệu thùng/ngày, thấp hơn 24% so với mức trước chiến sự, xuất khẩu nhiên liệu giảm 49% xuống 3,2 triệu thùng/ngày.

Các cơ quan an ninh hàng hải ghi nhận ít nhất 20 vụ tấn công tàu thương mại quanh eo biển Hormuz trong tháng 11, sau kỷ lục 35 vụ tháng 10/2026. IEA cũng cảnh báo rủi ro vẫn hiện hữu khi an ninh hàng hải bị đe dọa.

Gần đây, ông Trump nói với Fox News rằng ông có thể không kích Iran trở lại sau năm mới. Cựu quan chức năng lượng Mỹ David Goldwyn cảnh báo leo thang quân sự có thể dẫn đến đòn trả đũa của Iran vào các cảng và nhà máy lọc dầu. Kpler nhận định thị trường có thể thiếu hụt trở lại nếu Iran hoặc lực lượng Houthi tấn công cảng Fujairah (UAE) hay cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia.

Chủ tịch Rapidan Energy Bob McNally cho rằng dư cung khó xảy ra năm 2027 và giá dầu có thể vượt 100 USD/thùng khi xung đột leo thang, so với 70-80 USD/thùng lúc lắng dịu.

Trong khi đó, ông Goldwyn lưu ý dự trữ dầu toàn cầu đang ở mức thấp lịch sử, trong khi Mỹ và châu Âu có thể ngần ngại xả kho dự trữ chiến lược nếu khủng hoảng kéo dài. Chiến lược gia Giovanni Staunovo của UBS đánh giá thị trường đang quá lạc quan và việc Trung Quốc tăng nhập khẩu dầu thô đang thắt chặt thị trường vật chất, hỗ trợ giá phục hồi.