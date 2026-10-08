Xung đột tại Hormuz đe dọa hệ sinh thái của Vịnh Péc-xích

Theo nghiên cứu, các vụ tấn công tàu chở dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng có thể gây ra những sự cố tràn dầu, ảnh hưởng nghiêm trọng tới các rạn san hô, rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, vùng đất ngập nước và nhiều loài sinh vật biển.

Những tác động này không chỉ làm suy giảm đa dạng sinh học mà còn có thể ảnh hưởng tới hoạt động đánh bắt thủy sản, nuôi trồng thủy sản, khử mặn nước biển và du lịch sinh thái.

Nghiên cứu cũng cảnh báo nguy cơ từ số lượng lớn tàu thuyền bị mắc kẹt do những cuộc tấn công và hoạt động phong tỏa. Gần 2.000 tàu được cho là đang vận chuyển khoảng 21 tỷ lít dầu, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các sự cố tràn dầu nếu tàu bị tấn công hoặc gặp sự cố.

Các nhà nghiên cứu cho rằng tác động môi trường của xung đột có thể kéo dài ngay cả sau khi giao tranh giảm xuống. Do đó, các nước ven Vịnh Péc-xích cần phối hợp trong phục hồi hệ sinh thái, giám sát đa dạng sinh học và xây dựng kế hoạch ứng phó với các nguy cơ môi trường trong bối cảnh xung đột.

R.G