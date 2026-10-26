Xung đột ở Trung Đông khiến Ả Rập Xê Út tăng lưu trữ dầu ở nước ngoài

Động thái này diễn ra sau khi cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran gây gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung năng lượng vận chuyển đến châu Á qua eo biển Hormuz, buộc các quốc gia phải sử dụng đến lượng dầu dự trữ hiện có, đồng thời làm dấy lên lo ngại về mức dự trữ trên toàn cầu. Trước khi xung đột xảy ra, châu Á nhập khẩu hai phần ba lượng dầu từ Trung Đông.

Ông Tan See Leng, Bộ trưởng Bộ Công Thương (phụ trách năng lượng) của Singapore phát biểu tại hội nghị Tuần lễ Năng lượng Quốc tế Singapore rằng: "Ả Rập Xê Út và Singapore công bố ý định chung về việc thiết lập một thỏa thuận lưu trữ dầu thô của Ả Rập Xê Út tại các hang đá ngầm Jurong, bắt đầu từ nửa cuối năm 2027".

Ông nhấn mạnh: "Thỏa thuận này giúp tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng dầu thô đến từ Ả Rập Xê Út tại Đông Nam Á, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh và khả năng ứng phó về năng lượng cho Singapore trong trường hợp xảy ra gián đoạn nguồn cung".

Ông Tan cho biết thêm, công ty sản xuất dầu Saudi Aramco sẽ ký kết biên bản ghi nhớ với Cơ quan Thị trường Năng lượng (EMA) và tập đoàn JTC vào ngày 26/10 với mục tiêu hoàn tất các cuộc đàm phán trong vài tháng tới.

Các bể chứa dầu của công ty Saudi Aramco ở Ả Rập Saudi - Ảnh: Reuters

Trong một đoạn video được trình chiếu tại hội nghị, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út - Hoàng tử Abdulaziz bin Salman Al-Saud chia sẻ: "Việc đưa nguồn cung đến gần hơn với các thị trường trọng điểm tại châu Á sẽ củng cố sự linh hoạt cho mạng lưới cung ứng của chúng tôi, đồng thời hỗ trợ Singapore đảm bảo an ninh nguồn cung và sự sẵn sàng ứng phó".

Nằm ở độ sâu 150 mét dưới lòng đất, các hang đá ngầm trên đảo Jurong có sức chứa lên tới 1,47 triệu mét khối, tương đương khoảng 9 triệu thùng các loại hydrocarbon lỏng như dầu thô và condensate.

Hiện tại, Saudi Aramco cũng đang lưu trữ dầu thô tại Nhật Bản và Hàn Quốc – những quốc gia mà chính phủ sở tại có quyền ưu tiên mua lại lượng dầu trong các bể chứa nếu xảy ra tình trạng thiếu hụt bất ngờ.

Theo thông tin trên trang web của Aramco Nhật Bản, công suất lưu trữ dầu thô tại tỉnh Okinawa - miền nam Nhật Bản đã được mở rộng lên 8,2 triệu thùng vào tháng 9 năm 2017, thông qua một thỏa thuận với Tổng công ty Dầu khí và Kim loại Quốc gia Nhật Bản (JOGMEC).

Năm 2023, Aramco đã ký kết thỏa thuận với Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc (KNOC) để lưu trữ 5,3 triệu thùng dầu tại các cơ sở dự trữ của Hàn Quốc ở cảng Ulsan trong thời hạn 5 năm.

Bên cạnh đó, Nhật Bản đang đàm phán với các quốc gia châu Á khác nhằm tăng cường dự trữ dầu thô trong khu vực. Đây là một phần của sáng kiến ​​"Đối tác vì khả năng chống chịu năng lượng và tài nguyên rộng khắp tại châu Á" (POWERR Asia) – sáng kiến ​​được đề xuất vào đầu năm nay với sự hậu thuẫn từ gói hỗ trợ tài chính trị giá 10 tỷ USD.

Trong khi Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã xây dựng được các kho dự trữ dầu quy mô lớn, thì hầu hết các quốc gia châu Á khác lại có ít "vùng đệm" hơn để ứng phó trong trường hợp xảy ra các cú sốc về nguồn cung.