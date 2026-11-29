Khói bốc lên từ một cơ sở lọc dầu tại Nga sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái. (Ảnh: RT)

Nguồn cung từ Nga suy giảm

Không chỉ là một trong những quốc gia khai thác dầu thô hàng đầu thế giới, Nga còn giữ vai trò quan trọng trên thị trường nhiên liệu thành phẩm, đặc biệt là diesel. Tuy nhiên, những thiệt hại đối với ngành công nghiệp lọc dầu trong thời gian qua đang làm suy giảm khả năng cung cấp nhiên liệu của nước này.

Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), sản lượng diesel của Nga trong năm 2026 từng giảm gần 30% so với mức của năm trước. Để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ trong nước, Nga đã phải áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu nhiên liệu.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung diễn ra đúng vào thời điểm nhu cầu diesel phục vụ sản xuất nông nghiệp, vận tải hàng hóa và hoạt động công nghiệp tăng cao theo mùa.

Hoạt động xuất khẩu gần đây đã có dấu hiệu cải thiện. Theo S&P Global, trong tuần kết thúc ngày 19/11/2026, Nga xuất khẩu khoảng 552.000 tấn diesel và gasoil, tăng hơn 27% so với tuần trước đó.

Tuy nhiên, mức tăng trong một tuần chưa đủ để khẳng định ngành lọc dầu Nga đã phục hồi ổn định. Lượng nhiên liệu xuất khẩu còn phụ thuộc vào hàng tồn kho, nhu cầu tiêu thụ nội địa và khả năng duy trì sản xuất.

Thừa dầu thô vẫn có thể thiếu diesel

Một trong những nghịch lý của thị trường dầu mỏ hiện nay là nguồn cung dầu thô có dấu hiệu cải thiện nhưng tình trạng khan hiếm nhiên liệu thành phẩm vẫn chưa được giải quyết.

Theo báo cáo thị trường dầu mỏ tháng 11/2026 của IEA, lượng dầu được đưa vào chế biến tại các nhà máy lọc dầu trên thế giới trong tháng 10 chỉ đạt 81,3 triệu thùng/ngày, giảm 1,3 triệu thùng/ngày so với tháng trước.

Dầu thô là nguyên liệu đầu vào, trong khi diesel là sản phẩm phải trải qua nhiều công đoạn chế biến. Vì vậy, tăng sản lượng khai thác dầu mỏ không đồng nghĩa với việc có thể ngay lập tức bổ sung diesel cho thị trường.

Khó khăn còn nằm ở đặc tính của từng loại dầu thô và công nghệ của mỗi nhà máy lọc dầu. Không phải nguồn dầu nào cũng cho tỷ lệ thu hồi diesel như nhau. Việc thay đổi nguyên liệu có thể ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Ngoài ra, các nhà máy lọc dầu còn phải cân đối sản lượng giữa xăng, diesel, nhiên liệu hàng không và nguyên liệu phục vụ ngành hóa dầu. Tăng sản lượng một loại nhiên liệu đôi khi đồng nghĩa với việc phải giảm sản lượng của loại nhiên liệu khác.

Sức ép từ hai cuộc xung đột

Nếu như những gián đoạn sản xuất tại Nga làm suy giảm nguồn cung diesel thì tình trạng bất ổn tại Trung Đông lại khiến khả năng tìm kiếm nguồn nhiên liệu thay thế trở nên khó khăn hơn.

Theo IEA, tổng lượng diesel và gasoil xuất khẩu bằng đường biển trên thế giới trong tám tháng đầu năm 2026 đạt trung bình 4,7 triệu thùng/ngày, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

Sự suy giảm đồng thời từ Nga và Trung Đông khiến thị trường phải trông chờ nhiều hơn vào các nhà máy lọc dầu tại Mỹ và châu Á.

Tuy nhiên, khả năng tăng sản lượng của những nhà máy đang hoạt động với công suất cao không phải là vô hạn. Các cơ sở sản xuất vẫn cần thực hiện bảo dưỡng định kỳ để bảo đảm an toàn và duy trì hiệu quả vận hành lâu dài.

Theo báo cáo tháng 11 của IEA, mặc dù giá diesel tại châu Âu đã giảm so với đầu tháng 10, mức giá vẫn cao hơn đáng kể so với thời điểm trước khi chiến sự tại Trung Đông bùng phát.

Diesel là nhiên liệu chủ yếu của nhiều loại xe tải, máy móc nông nghiệp, thiết bị xây dựng và phương tiện vận tải biển. Giá diesel tăng không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp sử dụng nhiên liệu mà còn làm tăng chi phí vận chuyển nguyên vật liệu và hàng hóa đến tay người tiêu dùng.

Đối với những nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu nhập khẩu, tình trạng này còn tạo thêm sức ép đối với lạm phát và cán cân thương mại.

Dự báo năm 2027

Theo dự báo được Reuters công bố ngày 27/11/2026, thị trường diesel toàn cầu có thể chuyển sang tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong quý II/2027.

Triển vọng này phụ thuộc nhiều vào tốc độ phục hồi của ngành lọc dầu Nga, nguồn cung nhiên liệu từ Trung Đông và khả năng tăng sản lượng tại các khu vực khác.

Trong ngắn hạn, việc đưa nhiên liệu từ các kho dự trữ ra thị trường có thể giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời bởi lượng nhiên liệu được tích lũy trong các kho có giới hạn và cần được bổ sung trở lại.

Về lâu dài, việc đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu, nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà máy lọc dầu và tăng khả năng dự trữ thương mại sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với các quốc gia nhập khẩu.

Cuộc khủng hoảng diesel hiện nay cho thấy an ninh năng lượng không chỉ phụ thuộc vào lượng dầu thô được khai thác mà còn phụ thuộc vào năng lực chế biến, vận chuyển và cung cấp nhiên liệu thành phẩm. Đó là những yếu tố cần được tính đến khi đánh giá triển vọng thị trường dầu mỏ trong năm 2027.

Nh.Thạch