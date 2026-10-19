Xung đột Nga - Ukraine trong giai đoạn khốc liệt nhất kể từ khi bùng phát

Cụ thể, Thống đốc thành phố St. Petersburg, ông Alexander Beglov, cho biết thành phố này đã hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái, khiến 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Bộ Quốc phòng Nga ngay sau đó tuyên bố đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng giao thông, kho vật tư kỹ thuật quân sự, cùng các cơ sở lắp ráp, lưu trữ máy bay không người lái và một tàu chờ hàng của Ukraine trên Biển Đen.

Trong khi đó, phía Ukraine tuyên bố đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 152 máy bay không người lái của Nga, đồng thời sử dụng UAV để tấn công một trạm trung chuyển dầu, một kho dầu và một trung tâm dữ liệu tại St. Petersburg gây thiệt hại nghiêm trọng.

Trong các nỗ lực ngoại giao, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với các đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner để thảo luận về khả năng Mỹ cung cấp các hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine.

Về phía Nga, trả lời báo The Wall Street Journal (WSJ), người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga, Mỹ và Trung Quốc đều thừa nhận khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh ba bên để thảo luận về vấn đề Ukraine, song chưa thống nhất cụ thể về thời điểm cũng như chương trình nghị sự.