Xung đột Nga-Ukraine: Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo một điều, thúc giục hai bên sớm đạt thỏa thuận hòa bình

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan kêu gọi Nga và Ukraine đạt thỏa thuận hòa bình. (Nguồn: Anadolu)

Phát biểu bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 tại Atlanta (Mỹ), người đứng đầu ngành ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, xung đột hiện nay không thể kéo dài thêm.

Theo Ngoại trưởng Fidan, để đạt được hòa bình lâu dài, Nga và châu Âu cần từng bước cải thiện quan hệ, khôi phục một số lĩnh vực hợp tác.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhận định, những gián đoạn trong nguồn cung năng lượng và hoạt động thương mại quốc tế đang làm gia tăng sức ép đối với kinh tế toàn cầu.

Trong khi đó, sự đứt gãy các mối liên kết kinh tế trước đây giữa Nga và châu Âu đã tác động sâu rộng đến hoạt động sản xuất cũng như xuất khẩu của khu vực.

Bên cạnh đó, Ankara bày tỏ quan ngại trước tình trạng gián đoạn vận tải thương mại trên Biển Đen, khiến hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và năng lượng từ Nga, Ukraine gặp trở ngại.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nước này đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển ngũ cốc qua Biển Đen, đồng thời kêu gọi sớm giải quyết bất đồng giữa Mỹ và Iran để khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz.

Cảnh báo nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng, Ngoại trưởng Fidan nhấn mạnh nhiều kịch bản mà Thổ Nhĩ Kỳ từng cảnh báo đã trở thành hiện thực.

Ankara đang duy trì trao đổi với các bên liên quan trong khu vực và quốc tế, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực ngăn chặn tình hình leo thang.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Istanbul trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc của nhà lãnh đạo Ukraine.

(theo Anadolu)