Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo cho các quan chức châu Âu và Ukraine rằng Washington muốn Kiev đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga trước tháng 1 tới. (Nguồn: TSU)

Theo các nguồn thạo tin, những cuộc đàm phán đã được Đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff và con rể của ông là Jared Kushner khởi động lại tại Abu Dhabi (UAE) hồi đầu tháng này, sau thời gian gián đoạn vì xung đột tại Iran.

Sau khi đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua, ông Kushner và ông Witkoff đã liên tiếp tiến hành các cuộc gặp với giới chức Nga, Ukraine và châu Âu tại Moscow, Dublin và Berlin nhằm truyền tải tính cấp bách của thỏa thuận.

Thời hạn mà Washington đặt ra đang làm gia tăng lo ngại tại Kiev về việc Tổng thống Volodymyr Zelensky có thể bị sức ép buộc phải chấp nhận một thỏa thuận theo các điều kiện của Moscow.

Sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Trump tại Thâm Quyến (Trung Quốc), Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục yêu cầu Ukraine và các đồng minh châu Âu chấp nhận “thực tế”, bao gồm việc Kiev phải từ bỏ lãnh thổ ở vùng chiến sự Donbass, từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO và chấp nhận giới hạn quy mô quân đội.

Giới chức Ukraine cũng nghi ngờ việc Mỹ gần đây siết giới hạn tốc độ mạng vệ tinh quân sự Starshield và chậm trễ bàn giao tên lửa phòng không Patriot là những động thái gây sức ép buộc Kiev phải nhượng bộ.

Trên thực tế, hiện hai bên vẫn tồn tại những bất đồng sâu sắc về cấu trúc an ninh. Trong khi ông Kushner cho biết, phía Mỹ để ngỏ mô hình bảo đảm an ninh cho Ukraine dựa trên Điều 5 của Hiệp ước NATO, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 20/11 khẳng định quy chế “bán NATO” đối với Kiev là phương án “hoàn toàn không thể chấp nhận được” đối với Moscow, đồng thời nhấn mạnh Ukraine phải từ bỏ vĩnh viễn tham vọng gia nhập NATO trước khi các bên có thể đàm phán về các cam kết an ninh cụ thể.

Về phía châu Âu, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Đức - Ukraine ở thủ đô Berlin mới đây, Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào Ukraine bất chấp tình hình xung đột tại nước này. Ông nhấn mạnh các khoản đầu tư và quan hệ hợp tác kinh tế có vai trò quan trọng đối với quá trình khôi phục và phát triển Ukraine.

Thủ tướng Merz cho biết, số doanh nghiệp Đức hoạt động tại nước này đã tăng gấp 3 lần kể từ năm 2022. Để khuyến khích thêm các khoản đầu tư, Bộ Kinh tế Liên bang đang triển khai các khoản vay ưu đãi trong khuôn khổ chương trình “Ukraine Connect”.

Bên cạnh đó, quỹ “Flagship” của châu Âu có số vốn 220 triệu Euro (241 triệu USD), dự kiến thu hút thêm nguồn vốn tư nhân lớn gấp nhiều lần.

Tại diễn đàn, Thủ tướng Ukraine Sergii Koretskyj bày tỏ cảm ơn Berlin đã hỗ trợ 80 tỷ Euro kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp Đức tăng đầu tư vào Ukraine. Ông thừa nhận tình hình chiến sự tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với các nhà đầu tư.

Để hỗ trợ hoạt động này, Ukraine cùng các đối tác quốc tế đang thành lập quỹ bảo hiểm rủi ro chiến tranh với số vốn ban đầu 3 tỷ euro. Nước này cũng đang cải thiện môi trường đầu tư thông qua quá trình hội nhập vào thị trường chung Liên minh châu Âu (EU).

Theo ông Koretskyj, các lĩnh vực có nhiều triển vọng hợp tác với Đức gồm công nghiệp quốc phòng, năng lượng, giao thông vận tải và y tế. Đáng chú ý, Công ty Đường sắt Đức và Đường sắt Ukraine đang lên kế hoạch thực hiện một dự án quy mô lớn.

Trong khuôn khổ diễn đàn, nhiều thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước đã được ký kết. Hãng Daimler Truck dự kiến xây dựng một cơ sở sản xuất tại Ukraine. Tập đoàn Siemens Energy và công ty năng lượng Ukraine Dtek có kế hoạch thành lập cơ sở đào tạo chuyên gia phục vụ công việc vận hành cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Chủ tịch Phòng Thương mại và Ngoại thương Đức tại Kiev Oliver Gierlichs nhận định mặc dù các doanh nghiệp Đức đã thiệt hại hàng tỷ Euro do các cuộc tấn công trong những tháng qua, song vẫn tiếp tục đầu tư và mở rộng quy mô. Ông đề nghị chính phủ các nước hỗ trợ đầu tư và bảo hiểm rủi ro xung đột để doanh nghiệp yên tâm hoạt động.

Một trở ngại khác là những quy định của Ukraine về chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ. Các doanh nghiệp Ukraine không muốn kiến thức và công nghệ hình thành trong quá trình hợp tác tại các liên doanh được chuyển giao sang Đức.

Trong khi đó, phía Đức coi khả năng tiếp cận những thành quả công nghệ này là một yếu tố quan trọng khi quyết định đầu tư. Về vấn đề này, Thủ tướng Merz cho rằng hai nước cần tháo gỡ những vướng mắc để hoạt động đầu tư và hợp tác kinh tế mang lại lợi ích cho cả hai bên

(theo Financial Times, TTXVN)