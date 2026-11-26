Lính cứu hoả nỗ lực dập lửa toà nhà ở Kiev, Ukraine, sau các cuộc không kích của Nga ngày 8/9/2026. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trả lời phỏng vấn chương trình podcast MD Meets của Đức ngày 25/11, ông Kushner mô tả xung đột Ukraine là “cuộc chiến ủy nhiệm”, trong đó châu Âu tài trợ và cung cấp vũ khí cho Ukraine đối đầu với Nga. Ông nhận định chỉ một vài tính toán sai lầm cũng có thể khiến tình hình leo thang nghiêm trọng.

Trong bối cảnh nhiều vòng đàm phán có sự tham gia của ông Kushner và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff chưa thể thu hẹp bất đồng giữa Kiev và Moskva, ông thừa nhận vấn đề lãnh thổ ở miền Đông Ukraine mà Nga tuyên bố chủ quyền vẫn là trở ngại lớn. Qua nhiều giờ làm việc với Tổng thống Nga Vladimir Putin và các đại diện nước này, hai đặc phái viên Mỹ nhận thấy vấn đề trên vẫn rơi vào thế bế tắc.

Ông Kushner cũng chỉ trích điều mà ông cho là sự thiếu nhất quán trong chính sách của châu Âu khi vừa hỗ trợ Ukraine, vừa tiếp tục chi những khoản tiền lớn để mua năng lượng từ Nga. Theo ông, kể từ khi xung đột bùng phát, châu Âu đã mua hơn 250 tỷ USD nhiên liệu hóa thạch của Nga và có thể đã chi cho Moskva nhiều tiền hơn khoản viện trợ dành cho Ukraine, căn cứ vào những số liệu ông tiếp cận.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 25/11, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo phê duyệt thương vụ tiềm năng bán cho Ukraine các thiết bị phục vụ duy trì hoạt động của máy bay chiến đấu F-16, với tổng trị giá ước tính 621,9 triệu USD. Nhà thầu chính sẽ được lựa chọn thông qua quy trình mua sắm do Chính phủ Mỹ tiến hành.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyril Budanov dự báo vòng đàm phán tiếp theo giữa Ukraine và Nga, có sự tham gia của Mỹ và châu Âu, có thể diễn ra trước Giáng sinh. Phát biểu tại sự kiện “Đối thoại vì Thống nhất”, ông Budanov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sớm đưa ra ý kiến về khả năng mời các đại diện châu Âu tham gia đàm phán trực tiếp.

Ông Budanov nhấn mạnh nội dung thảo luận mới là vấn đề quan trọng, đồng thời khẳng định các ưu tiên của Ukraine trong đàm phán hòa bình không thay đổi, gồm ngừng bắn, xây dựng cấu trúc an ninh và trao đổi tù nhân. Ông cũng cho biết việc trao đổi tù nhân giữa hai nước có thể được tiến hành thành nhiều giai đoạn trước Giáng sinh, trong đó những công dân Ukraine đầu tiên có thể được trao trả ngay từ cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12.

Những diễn biến trên cho thấy nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột Nga - Ukraine vẫn đang được thúc đẩy, song các bất đồng cốt lõi, đặc biệt là vấn đề lãnh thổ và cơ chế bảo đảm an ninh, tiếp tục là thách thức lớn đối với tiến trình đàm phán.