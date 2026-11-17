Cầu Crimea. Ảnh: TASS

Theo ước tính của hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dựa trên số liệu do Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin công bố, vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào khu vực Moskva, bắt đầu từ chiều 16/11 và kéo dài suốt đêm, là một trong những vụ tấn công có quy mô lớn nhất trong hai năm qua.

Theo ông Sobyanin, từ 17h thứ Hai, ngày 16/11 (0h ngày 17/11, theo giờ Việt Nam) đến 7h sáng thứ Ba, ngày 17/11 (11h cùng ngày giờ Việt Nam), khoảng 800 UAV đã hướng về khu vực Moskva.

Viết trên kênh Max, Thị trưởng Moskva cho biết: "Phần lớn số UAV này đã bị lực lượng phòng không của Bộ Quốc phòng tiêu diệt từ xa, trong khi 321 UAV bị đánh chặn khi đang tiếp cận Moskva".

Trước đó, ông Sobyanin từng thông báo rằng nỗ lực tấn công thủ đô Nga có quy mô lớn nhất đã bị ngăn chặn trong khoảng thời gian từ ngày 19/9 đến sáng 20/9, khi lực lượng phòng không bắn hạ hơn 1.600 UAV, trong đó có 450 chiếc bị đánh chặn khi đang tiếp cận Moskva.

Theo Thị trưởng Moskva, một cuộc tấn công khác của đối phương đã bị đẩy lùi từ tối 29/10 đến sáng 30/10. Khi đó, 862 UAV đã hướng về khu vực Moskva, phần lớn bị tiêu diệt từ khoảng cách xa.

Ngoài ra, ông Sobyanin cho biết từ tối 21/10 đến sáng 22/10, có tới 630 UAV hướng về khu vực Moskva. Phần lớn số UAV này cũng bị tiêu diệt từ xa, trong khi 163 chiếc bị đánh chặn khi đang tiếp cận thủ đô.

Theo Thị trưởng Moskva, từ tối 28/10 đến sáng 29/10, tổng cộng 613 UAV đã hướng về Moskva.

Trong khoảng thời gian từ chiều 15/11 đến sáng 16/11, khoảng 600 UAV đã tiếp cận Moskva. Ông Sobyanin cho biết phần lớn số UAV này đã bị lực lượng phòng không của Bộ Quốc phòng tiêu diệt từ khoảng cách xa.

Năm ngoái, ông Sobyanin thông báo vụ tấn công có quy mô lớn nhất xảy ra vào ngày 11/3. Khi đó, ông cho biết "74 UAV đã bị bắn hạ khi đang tiếp cận Moskva, trong khi hàng trăm UAV chiến đấu khác bị bắn hạ ở nhiều khoảng cách khác nhau".

Liên quan tới xung đột Nga-Ukraine, cùng ngày, Bộ Giao thông Vận tải Nga đã xác nhận hoạt động giao thông đường bộ và đường sắt qua cầu Crimea đã bị đình chỉ.

Bộ này cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng: "Các chuyên gia đang đánh giá mức độ thiệt hại. Theo thông tin sơ bộ, không có thương vong".

Bộ Giao thông Vận tải Nga khuyến cáo người lái xe không di chuyển về phía cầu Crimea và theo dõi tình hình hoạt động thông qua các nguồn tin chính thức.

Trong khi đó, bộ phận báo chí của Điện Kremlin thông báo sẽ thành lập Ủy ban Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tấn công cầu Crimea do Phó Thủ tướng Marat Khusnullin đứng đầu.