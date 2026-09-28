Xung đột Nga-Ukraine: Moscow đánh vào các trung tâm dữ liệu, Tổng thống Zelensky để ngỏ chấp thuận đề xuất của ông Trump

Khói bốc lên từ trụ sở Kyivstar ở Kiev, Ukraine, ngày 27/9. (Nguồn: Cyprus Inform)

Hãng tin Interfax Ukraine cho hay, ngày 27/9, nhà cung cấp dịch vụ di động lớn nhất Ukraine, Kyivstar, thông báo, Nga đã tấn công trụ sở của công ty này ở Kiev, song không có thương vong. Trong khi đó, theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Nga đã tấn công hai lần vào một trung tâm dữ liệu ở Kiev vào sáng 27/9.

Bộ Kỹ thuật số Ukraine lưu ý, trong tuần qua Moscow cũng đã tấn công các trung tâm dữ liệu lớn thuộc các nhà cung cấp Internet của Ukraine, làm gián đoạn dịch vụ đối với khoảng 100.000 hộ gia đình ở Kiev và khu vực xung quanh.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng cùng ngày cho biết, các lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào một trung tâm dữ liệu của Omega Telecom tại thủ đô Kiev và một cơ sở hậu cần của Nova Poshta tại thành phố Odessa, Ukraine.

Theo bộ trên, trung tâm dữ liệu của Omega Telecom là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao lớn cho các lực lượng vũ trang Ukraine, đồng thời lưu trữ khối lượng lớn cơ sở dữ liệu. Cơ quan này cho biết cơ sở trên đã bị UAV tấn công.

Nga cũng tuyên bố đánh trúng một trung tâm hậu cần của Nova Poshta tại Odessa, nơi được sử dụng để lưu trữ hàng hóa quân sự. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một tàu chở thiết bị quân sự và hàng hóa lưỡng dụng đến cảng Odessa để hỗ trợ các lực lượng vũ trang Ukraine cũng bị tấn công khi đang hoạt động trên biển.

Bộ Quốc phòng Nga đồng thời cho biết, các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 43 UAV Ukraine trong khoảng thời gian từ 8h đến 20h ngày 27/9 (giờ Moscow). Theo cơ quan này, các thiết bị bay bị bắn hạ ở các tỉnh Kursk, Belgorod, Oryol, Bryansk và Rostov, tại bán đảo Crimea và trên Biển Đen.

Liên quan xung đột Nga-Ukraine, cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã đề nghị người đồng cấp Ukraine “kiềm chế hơn” trong các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở lọc dầu của Nga. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Tổng thống Zelensky đáp rằng Kiev “có lẽ sẽ làm như vậy”.

Trong khi đó, cũng trong ngày 27/9, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Quốc phòng NDTV, Đại sứ Nga tại Ấn Độ Denis Alipov khẳng định, Moscow sẵn sàng xem xét mọi đề xuất thực tế từ New Delhi hoặc các nước khác nhằm thúc đẩy giải pháp cho xung đột tại Ukraine.

Theo Đại sứ Alipov, Nga mong muốn xây dựng một giải pháp lâu dài và nhất quán thay vì một thỏa thuận tạm thời. Ông cho rằng tình hình hiện nay “rất phức tạp” và Moscow sẵn sàng tiếp nhận những ý tưởng thực tế về cách thức thúc đẩy tiến trình.