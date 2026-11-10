Xung đột Nga-Ukraine: Moscow bác bỏ ngừng bắn tạm thời, Mỹ muốn trao cho Kiev một bảo đảm

Nga khẳng định không chấp nhận các thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Ukraine. (Nguồn: Sky News)

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại diện thường trực của Nga tại tổ chức này Vassily Nebenzia cho rằng, các nước phương Tây đang tìm cách thay thế giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng Ukraine bằng những thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Theo ông, các thỏa thuận này sẽ tạo thời gian để Kiev khắc phục tổn thất, tập hợp lại lực lượng, tái vũ trang và bổ sung năng lực quân sự trước khi nối lại các hành động thù địch.

Ông khẳng định Nga không chấp nhận việc đóng băng xung đột, bởi điều đó đồng nghĩa với việc những mối đe dọa hiện hữu tiếp tục được duy trì.

Trong khi đó, phát biểu tại Nhà Trắng ngày 9/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine đang tiến triển tích cực.

Ông đề cập cuộc trao đổi “rất tốt” tại Abu Dhabi, nơi đại diện Nga, Ukraine và Mỹ dự kiến tiến hành vòng đàm phán ba bên mới từ ngày 10/11.

Theo một quan chức Mỹ, hai bên vẫn giữ lập trường công khai khác biệt về tương lai vùng Donetsk: Nga muốn kiểm soát toàn bộ khu vực, trong khi Ukraine đề xuất duy trì đường tiếp xúc hiện tại. Tuy nhiên, hai bên đã thể hiện một mức độ linh hoạt nhất định trong các cuộc trao đổi riêng.

Quan chức này nhấn mạnh, vấn đề lãnh thổ không thể được giải quyết trước khi các bên xác định được những dàn xếp an ninh sau xung đột. Washington cho rằng, hai vấn đề này cần được thảo luận song song, bởi các bên phải biết rõ khuôn khổ an ninh trong tương lai trước khi thống nhất những điều khoản cuối cùng.

Cũng theo quan chức Mỹ, Washington đã đề nghị Nga chấp thuận để Mỹ trao cho Ukraine các bảo đảm an ninh theo mô hình tương tự Điều 4 và Điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời NATO cũng sẽ đưa ra bảo đảm tương tự.

Những bảo đảm này về cơ bản sẽ tương tự cơ chế của NATO, song quyết định cuối cùng thuộc về Tổng thống Trump. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ phải đề nghị và nhận được sự đồng ý của nhà lãnh đạo Mỹ.

Phía Mỹ hiện có danh sách từ 7-8 vấn đề cần thảo luận, nhưng không kỳ vọng giải quyết toàn bộ tại vòng đàm phán ở Abu Dhabi. Mục tiêu trước mắt là khởi động lại tiến trình thương lượng. Theo quan chức này, đại diện Đức, Pháp, Anh, Italy, NATO và Liên minh châu Âu (EU) cũng sẽ tham gia các cuộc thảo luận.

Quan chức Mỹ đánh giá đây là lần đầu tiên ông cảm nhận được mong muốn thực sự từ phía Nga trong việc chấm dứt xung đột. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner có thể sớm tiếp tục tới gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Nga và Ukraine từng tiến hành ba vòng đàm phán do Mỹ làm trung gian trong tháng 1 và 2/2026 tại Abu Dhabi và Geneva, Thụy Sỹ. Các cuộc tiếp xúc mới tại Abu Dhabi được kỳ vọng sẽ khởi động lại tiến trình thương lượng, dù những bất đồng về lãnh thổ và bảo đảm an ninh vẫn là những vấn đề khó giải quyết.