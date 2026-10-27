Xung đột Nga-Ukraine: Lệnh ngừng bắn cục bộ tại Oleshky có hiệu lực, Điện Kremlin nói có thể là tiền lệ

Lệnh ngừng bắn cục bộ tại Oleshky có hiệu lực từ 8h sáng ngày 27/10 (giờ Việt Nam). (Nguồn: SUD)

Trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng nước này đã ngừng pháo kích theo hướng thành phố Kherson để chuẩn bị cho hoạt động nhân đạo tại Oleshky, nằm bên kia sông Dnipro, đối diện Kherson. Trong khi đó, Ủy viên Quốc hội Ukraine phụ trách nhân quyền Dmytro Lubinets cũng xác nhận lệnh ngừng bắn đã bắt đầu.

Thỏa thuận được thực hiện với vai trò trung gian của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Theo Nhà Trắng, Oleshky đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lương thực, thuốc men và nước sạch. Người dân còn phải chịu cảnh thiếu điện, đường sá bị gài mìn và các cuộc tấn công quân sự tái diễn.

Theo kế hoạch, đại diện dân sự hai bên sẽ đánh giá nhu cầu của người dân. Những người muốn rời đi sẽ được bố trí phương tiện đến các địa điểm tại Nga hoặc Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hoạt động có thể kéo dài vài ngày, song thời gian cụ thể chưa được xác định.

Phát biểu ngày 26/10, ông Peskov cho biết, thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky có thể tạo tiền lệ cho những thỏa thuận tương tự ở các khu vực khác, đồng thời nhấn mạnh vai trò tích cực và sự phối hợp của Mỹ trong tiến trình đạt thỏa thuận. Tuy nhiên, quan chức Điện Kremlin cũng khẳng định, Nga không giảm cường độ chiến dịch quân sự trên diện rộng.

Các cuộc tấn công giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn trong khi hai bên chuẩn bị nối lại đàm phán ba bên với Mỹ, dự kiến tổ chức tại Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) hoặc Thụy Sỹ trong vài tuần tới.

Oleshky nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga từ năm 2022. Trước khi xung đột nổ ra, thị trấn có khoảng 24.000 dân, nhưng hiện chỉ còn ước tính 1.700-2.000 người, phần lớn là người cao tuổi không thể rời đi.

Cuối tháng 9, ông Peskov cho biết tình hình lương thực tại đây đã trở nên nghiêm trọng. Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau về cuộc khủng hoảng nhân đạo tại thị trấn.

Trong khi đó, tại các khu vực khác của Ukraine, cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào thủ đô Kiev ngày 26/10 khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 10 người bị thương, trong đó có sinh viên tại một ký túc xá. Các cuộc tấn công cũng gây thương vong tại Kharkov và Pavlohrad.