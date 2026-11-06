Xung đột Nga-Ukraine: Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ mang đến kỳ vọng cho Kiev, ông Trump úp mở về thỏa thuận lớn. (Nguồn: Anadolu)

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ZDF của Đức, ông Zelensky cho rằng, nếu Quốc hội Mỹ ủng hộ tăng cường viện trợ tài chính và vũ khí cho Ukraine, điều này có thể tác động đến tính toán của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Nếu Quốc hội Mỹ bắt đầu thảo luận về việc hỗ trợ tài chính mạnh mẽ hoặc hỗ trợ vũ khí cho Ukraine - kiểu hỗ trợ mà châu Âu đang thể hiện hiện nay - đó sẽ là điều tích cực. Sự phát triển tích cực này sẽ tác động đến ông Putin và ông ấy sẽ cân nhắc liệu việc tiếp tục xung đột còn hợp lý hay không. Điều này sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với các cuộc đàm phán và một nền hòa bình khả thi", Tổng thống Ukraine nói rõ.

Nhà lãnh đạo cũng cho biết thêm, Kiev chưa nhận được 16 tỷ USD viện trợ mà Washington đã cam kết và quốc gia Đông Âu "phải đấu tranh để ít nhất nhận được khoản tiền này”. Ông tiết lộ Kiev cũng có ý định “nỗ lực” để giành được một gói viện trợ mới từ Washington. Mỹ đã không cung cấp viện trợ tài chính trực tiếp cho Ukraine kể từ cuối năm 2024.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, Kiev đã nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Mỹ, song lưu ý, các ứng cử viên đảng Dân chủ đã đưa ra những tuyên bố rõ ràng ủng hộ Ukraine trong chiến dịch tranh cử. Ông Zelensky cũng kêu gọi Washington tăng cường phối hợp với các thủ đô châu Âu, coi đây là yếu tố cần thiết để ngăn chặn các bước tiến của Nga.

Đề cập đến khả năng tổ chức bầu cử tại Ukraine, theo nhà lãnh đạo, hình thức bỏ phiếu trực tuyến có thể được xem xét, song Quốc hội cần tìm ra giải pháp phù hợp. Ông nhận định binh sĩ Ukraine phản đối tổ chức bầu cử trong điều kiện hiện nay do không có cơ hội tham gia bỏ phiếu. Việc tổ chức bỏ phiếu cho hàng triệu quân nhân đang ở tiền tuyến cũng gặp khó khăn về mặt kỹ thuật.

Liên quan đến tình hình xung đột, ông Zelensky bác bỏ đề xuất Ukraine rút khỏi vùng Donbas để đổi lấy hòa bình, cho rằng động thái này sẽ không ngăn được Nga tiếp tục tiến quân.

Cũng trong ngày 5/11, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump kêu gọi tiếp tục nỗ lực hướng tới hòa bình lâu dài giữa Nga và Ukraine, lấy thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài 6 ngày tại thành phố Oleshky, tỉnh Kherson của Ukraine, mà bà làm trung gian, làm ví dụ về những kết quả có thể đạt được thông qua hợp tác giữa hai bên.

Phát biểu tại Nhà Trắng cùng đại diện Nga và Ukraine, bà Melania nhấn mạnh rằng việc bảo vệ tính mạng dân thường cần được đặt lên trên những chia rẽ chính trị và quân sự. Bà coi thỏa thuận tại Oleshky là bước khởi đầu có ý nghĩa, đồng thời kêu gọi hai bên tiếp tục tìm kiếm tiếng nói chung trên cơ sở quan tâm đến những người dân bị ảnh hưởng bởi xung đột.

Trong khi đó, cũng ngày 5/11, sau cuộc gặp với Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine “đang rất gần” và có thể mở rộng ra phạm vi rộng hơn, thậm chí là toàn bộ châu Âu. Ông không tiết lộ nội dung trao đổi với đặc phái viên Nga, nhưng khẳng định đây sẽ là một thỏa thuận lớn.