Xung đột Mỹ-Iran: Tổng thống Trump tuyên bố không cần thỏa thuận, Tehran cảnh báo sẵn sàng sử dụng tên lửa​​​​

Tổng thống Donald Trump cho rằng, Mỹ không còn cần đạt thỏa thuận với Iran. (Nguồn: Anadolu)

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Chúng ta không cần thỏa thuận với Iran. Những ngày đó đã qua từ lâu”. Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố, Washington đã kiểm soát các tài sản tài chính của Iran và eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược có vai trò quan trọng đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Salem News Channel cùng ngày, khi được hỏi liệu có do dự sử dụng vũ lực để ngăn Iran đe dọa các đồng minh và tàu thuyền của Mỹ hay không, ông Trump trả lời: “Không do dự. Hiện chúng ta đang làm rất tốt”. Ông nói thêm, nếu tình hình chuyển biến theo chiều hướng bất lợi, ông có thể hành động quân sự “ngay lúc này”.

Tổng thống Trump tuyên bố, Mỹ không chịu tổn thất binh sĩ trong 5 tháng qua và đang “kiểm soát hoàn toàn” vùng Vịnh.

Về phía Iran, hãng thông tấn Mehr dẫn lời Chuẩn tướng Ali Reza Belaili, cố vấn Lực lượng Không gian vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), khẳng định, Tehran đã hoàn toàn tự chủ về năng lực sản xuất tên lửa và sẵn sàng sử dụng loại vũ khí này.

Ông Belaili tuyên bố, Iran luôn trong trạng thái sẵn sàng hành động, đồng thời nhấn mạnh những tuyên bố gần đây về việc mở rộng tầm bắn tên lửa có cơ sở và năng lực này sẽ được thể hiện vào thời điểm thích hợp. Phát biểu được đưa ra vài ngày sau khi IRGC công bố một cơ sở tên lửa ngầm mới, được gọi là “thành phố tên lửa”.

Trong khi đó, Defa Press, hãng tin có liên hệ với IRGC, dẫn lời chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij Hossein Taeb tuyên bố, Tehran sẽ không đàm phán với Washington trước khi Mỹ đáp ứng 7 điều kiện mà nước Cộng hòa Hồi giáo đưa ra. Iran đã gửi danh sách điều kiện cho Mỹ qua trung gian Qatar và hiện đang chờ Washington phản hồi.