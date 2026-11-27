Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, kết cục của cuộc xung đột với Iran phụ thuộc vào quyết định của ông. (Nguồn: Getty Images)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, phát biểu trong cuộc gọi chúc mừng Lễ Tạ ơn với các quân nhân Mỹ, ông Trump nói kết cục của xung đột sẽ phụ thuộc vào quyết định của mình.

“Chiến thắng trước Iran đã trong tầm tay. Về cơ bản, khi nào đạt được điều đó sẽ tùy thuộc vào những gì tôi muốn. Chúng tôi đang cố gắng thể hiện thiện chí, trao cho Iran mọi cơ hội để đạt thỏa thuận và cứu sống nhiều người. Nhưng tôi không chắc họ có tận dụng cơ hội đó hay không”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump ca ngợi vai trò của các quân nhân Mỹ trong chiến dịch nhằm vào Iran, đồng thời tái khẳng định Washington sẽ không để Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông nhấn mạnh các binh sĩ đang góp phần bảo vệ nước Mỹ và những thế hệ tương lai trước nguy cơ này.

Bên cạnh đó, ông chủ Nhà Trắng cũng khẳng định, Washington không phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ Trung Đông và có đủ nguồn năng lượng trong nước, thậm chí tuyên bố Mỹ sở hữu trữ lượng dầu lớn hơn bất kỳ quốc gia nào nếu tính cả nguồn dầu từ Venezuela. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, điều Mỹ cần là duy trì hòa bình tại Trung Đông, bởi nếu không, khu vực sẽ tiếp tục đối mặt với bất ổn.

Nhà lãnh đạo Mỹ cùng ngày cũng cho biết, Washington chưa ghi nhận “hoạt động thực chất nào” liên quan chương trình hạt nhân của Iran tại khu vực núi Pickaxe.

Theo Tổng thống Trump, nếu Mỹ tiến hành thêm hành động quân sự nhằm vào Iran, mục tiêu chắc chắn sẽ là khu vực này, nhưng hiện chưa thấy hoạt động đáng kể tại đó.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cùng ngày tuyên bố, người dân nước này sẽ kiên cường bảo vệ đất nước “đến hơi thở cuối cùng”, đồng thời khẳng định Tehran không khuất phục trước sức ép của Mỹ và Israel.

Ông cáo buộc các đối thủ tìm cách cản trở sự phát triển của Iran thông qua gia tăng sức ép kinh tế và khoét sâu chia rẽ xã hội. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh, nước này vẫn đạt được những tiến bộ và thành tựu đáng kể trong hoàn cảnh khó khăn.

Ông Pezeshkian kêu gọi người dân thuộc mọi tầng lớp chính trị và xã hội gạt bỏ bất đồng, cùng tham gia quản lý đất nước, cảnh báo chia rẽ nội bộ sẽ chỉ phục vụ lợi ích của các đối thủ.

Ông cũng cho rằng, Iran cần tìm cách thoát khỏi tình trạng “không chiến tranh cũng không hòa bình” hiện nay, song nhấn mạnh việc xác định đường lối quốc gia không đồng nghĩa với lựa chọn chiến tranh.

Theo Tổng thống Iran, mọi quyết định cần dựa trên đánh giá năng lực quốc gia, nguồn lực hiện có, những hậu quả có thể xảy ra và mục tiêu cuối cùng.

Ông kêu gọi xây dựng đồng thuận trong nước thông qua đối thoại, trước khi cùng hướng tới các mục tiêu do Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Ayatollah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei đề ra.

Ông cảnh báo nếu tình trạng hiện nay tiếp tục kéo dài mà không được giải quyết, Iran sẽ đối mặt với bất ổn và khó xác định được con đường rõ ràng phía trước.