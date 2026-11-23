Mỹ và Iran tiếp tục duy trì thế giằng co trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao chưa đạt tiến triển đáng kể. Washington đặt cược vào các biện pháp phong tỏa và trừng phạt kinh tế nhằm gây sức ép với Tehran, trong khi Iran tìm cách duy trì lợi thế chiến lược tại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, tình trạng đối đầu kéo dài đang làm gia tăng chi phí quân sự, gây sức ép lên thị trường năng lượng và tiềm ẩn nguy cơ leo thang do tính toán sai lầm. Giới quan sát cho rằng hai bên vẫn đứng trước nhiều trở ngại để tìm kiếm một giải pháp lâu dài./.