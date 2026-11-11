Xung đột Mỹ-Iran: Qatar nhận phản hồi tích cực từ hai phía, Tehran kỳ vọng Trung Quốc đóng vai trò lớn hơn

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf. (Nguồn: Anadolu)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, trong bài viết đăng trên trang web của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 10/11, ông Qalibaf, đồng thời là đặc phái viên của Iran phụ trách các vấn đề liên quan Trung Quốc và trưởng đoàn đàm phán của Tehran với Mỹ, nhấn mạnh tiềm năng của Bắc Kinh trong hoạt động ngoại giao khu vực.

Ông Qalibaf khẳng định: “Vai trò của Trung Quốc trong việc chấm dứt xung đột và tình trạng ‘không chiến tranh, không hòa bình’ là rất quan trọng”. Theo ông, quan hệ của Trung Quốc với Iran và các nước Arab, cùng những sáng kiến ngoại giao của Bắc Kinh, tạo cơ hội thúc đẩy ổn định khu vực và định hình một trật tự mới.

Ông cũng cho biết, Lãnh tụ Tối cao Iran đã đưa ra những chỉ thị cụ thể về quan hệ với Trung Quốc, nhấn mạnh các ưu tiên rõ ràng thay vì chỉ đưa ra những khuyến nghị chung.

Theo đó, Iran dự kiến thành lập một cơ quan chỉ đạo và giám sát cấp cao nhằm điều phối, theo dõi việc triển khai hợp tác với Bắc Kinh. Cơ quan này sẽ tập trung vào phối hợp chiến lược, xác định ưu tiên, đẩy nhanh quá trình ra quyết định và xử lý các vấn đề lớn liên ngành, thay vì thay thế trách nhiệm của các cơ quan chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Iran đồng thời nhấn mạnh, hợp tác với Trung Quốc cần vượt ra ngoài khuôn khổ các thỏa thuận mang tính nghi thức, hướng tới triển khai những dự án cụ thể trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác toàn diện kéo dài 25 năm giữa hai nước.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột giữa Iran và Mỹ đang được thúc đẩy. Xung đột bắt đầu ngày 28/2, sau các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Tuy nhiên, Tehran và Washington vẫn bất đồng về những điều kiện để đạt được một thỏa thuận lâu dài, trong đó có việc dỡ bỏ trừng phạt, bảo đảm an ninh và các thỏa thuận liên quan đến eo biển Hormuz.

Trong khi đó, cùng ngày 10/11, Qatar cho biết đã nhận được phản hồi tích cực từ cả Mỹ và Iran đối với các nỗ lực hòa giải giữa hai nước. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Doha, ông Ibrahim Al-Hashimi, người đứng đầu Vụ Truyền thông và Quan hệ công chúng thuộc Bộ Ngoại giao Qatar, khẳng định, các nỗ lực trung gian vẫn được duy trì nhằm chấm dứt tình trạng “không chiến tranh, không hòa bình” và bất ổn trong khu vực.

Trước đó, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cho biết, đã có các cuộc trao đổi tích cực với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance tại Washington về triển vọng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, hướng tới khôi phục hòa bình khu vực.