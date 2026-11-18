Iran bác bỏ thông tin cho rằng, nước này đang lên kế hoạch tấn công Mỹ. (Nguồn: Anadolu)

Ngày 17/11, hãng tin CNN dẫn lời 7 quan chức Mỹ tiết lộ, thông tin tình báo cho thấy, Iran đang tìm cách xây dựng thêm các phương án tấn công tiềm tàng, chứ chưa phải dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công sắp xảy ra. Một số nguồn tin cho biết, kế hoạch được đề cập khá cụ thể, bao gồm các địa điểm và mục tiêu tiềm năng tại thủ đô Washington D.C., khiến giới chức Mỹ phải xây dựng các phương án ứng phó dự phòng.

Tình báo Mỹ được cho là đã thu thập những trao đổi từ phía Iran về việc cất giấu vật liệu chế tạo bom bên trong lãnh thổ Mỹ. Tuy nhiên, các quan chức chưa thống nhất về độ tin cậy của thông tin này cũng như khả năng Tehran có thể hoặc sẽ thực hiện kế hoạch.

Một số đánh giá cho rằng, Iran có thể đưa vật liệu phóng xạ hoặc tác nhân hóa học vào các loại vũ khí thông thường. Bom bẩn là loại vũ khí sử dụng chất nổ thông thường để phát tán vật liệu phóng xạ, có thể gây ô nhiễm và hoảng loạn trên diện rộng.

CNN cũng cho biết, giới chức Mỹ đang theo dõi một luồng thông tin tình báo khác về khả năng Iran sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào binh sĩ Mỹ đồn trú tại Trung Đông.

Phản hồi trước thông tin trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, chính quyền đang xem xét nghiêm túc nguy cơ này. Khi được hỏi về khả năng Iran tiến hành một cuộc tấn công bằng bom bẩn tại Washington, ông nói: “Nếu có mối đe dọa như vậy, họ sẽ phải trả cái giá mà chưa quốc gia nào từng phải trả trước đây”.

Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ hy vọng điều đó không xảy ra, nhưng nhấn mạnh Washington rất nghiêm túc với vấn đề này.

Trong khi đó, Người phát ngôn Nhà Trắng Lauren Bis cho biết, chính quyền đang giám sát các nguy cơ tiềm tàng, song khẳng định hiện chưa có bằng chứng cho thấy lãnh thổ Mỹ đang đối mặt với một mối đe dọa cụ thể”.

Về phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baqaei bác bỏ thông tin Tehran lên kế hoạch tấn công Washington, gọi đây là những cáo buộc bịa đặt nhằm tạo tiền đề truyền thông cho các âm mưu của Mỹ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng phủ nhận việc nước này có ý định sử dụng vũ khí hóa học tại thủ đô Mỹ. Trên mạng xã hội X ngày 17/11, ông cáo buộc một số cơ quan truyền thông mà ông cho là thân Israel lan truyền các thông tin sai lệch về vũ khí hóa học và việc Iran xây dựng căn cứ tên lửa bên dưới các đập nước.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf cũng chỉ trích những thông tin trên, cho rằng đây là hoạt động tuyên truyền nhằm thúc đẩy xung đột, đồng thời cáo buộc truyền thông Mỹ bị chi phối bởi các lợi ích liên quan Israel.

Giao tranh tiếp diễn

Những diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh giao tranh giữa Mỹ và Iran tiếp tục tái diễn từng đợt kể từ tháng 7, trong khi các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột vẫn đình trệ.

Ngày 17/11, quân đội Mỹ tiến hành không kích một số địa điểm tại khu vực đảo Qeshm, thuộc tỉnh Hormozgan ở miền Nam Iran. Theo hãng thông tấn Fars, người dân địa phương nghe thấy tiếng nổ ở phía Tây Bắc thành phố Qeshm và khói bốc lên trên đảo.

Hai quan chức quân đội Mỹ nói với Fox News rằng, máy bay chiến đấu Mỹ đã sử dụng vũ khí chính xác tấn công một địa điểm phóng tên lửa của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên đảo Qeshm với lý do tự vệ, nhằm đáp trả các hành động của IRGC nhằm vào nhân viên và tài sản của Mỹ trong khu vực.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định lực lượng này duy trì trạng thái cảnh giác cao để bảo vệ công dân Mỹ.

Trong khi đó, ông Ahmad Nafisi, Phó Tỉnh trưởng Hormozgan phụ trách các vấn đề chính trị, an ninh và xã hội, cho biết, các cuộc không kích không gây thiệt hại cho khu dân cư, khu thương mại, cơ sở hạ tầng trọng yếu hay công trình công cộng. Ông khẳng định, tình hình trên đảo đang được kiểm soát, các lực lượng ứng phó khẩn cấp và cơ quan chức năng địa phương đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao.

Đảo Qeshm là hòn đảo lớn nhất của Iran, nằm gần cửa ngõ phía Bắc eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ và khí đốt từ các nước vùng Vịnh ra thị trường quốc tế.