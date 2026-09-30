Xung đột Mỹ-Iran: Mỹ áp trừng phạt mới, Tehran cảnh báo đòn phủ đầu nếu bị đe dọa

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới liên quan hoạt động mua sắm vũ khí và linh kiện của Iran. (Nguồn: Anadolu)

Theo báo Times of Israel, Bộ Tài chính Mỹ cho biết, các đối tượng bị trừng phạt liên quan hoạt động mua sắm vũ khí và linh kiện cho MODAFL, cơ quan chịu trách nhiệm nghiên cứu, sản xuất và mua sắm vũ khí cho lực lượng vũ trang Iran, đồng thời giám sát các tổ chức phát triển tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) của nước này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố, Washington “sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự hỗ trợ nào” và sẽ tiếp tục xác định, công khai và cô lập những đối tượng hỗ trợ Iran.

Trong số các đối tượng bị chỉ định có ông Seyyed Asghar Alizadeh Tabatabai, bị Bộ Tài chính Mỹ coi là đại diện của MODAFL tại Bắc Kinh. Theo phía Mỹ, nhân vật này điều phối hoạt động mua sắm các hệ thống vũ khí hoàn chỉnh và linh kiện lưỡng dụng tại Trung Quốc cho Iran.

Trong một diễn biến khác liên quan xung đột Mỹ-Iran, người phát ngôn Quân đội Iran, Chuẩn tướng Amir Akraminia tuyên bố, các lực lượng vũ trang nước này sẵn sàng tiến hành các chiến dịch phủ đầu nếu xuất hiện mối đe dọa trước mắt.

Trả lời phỏng vấn kênh Al-Alam về hoạt động của Mỹ trong khu vực và khả năng xảy ra xung đột, ông Akraminia cho biết, Iran đã tận dụng thời gian ngừng bắn để cập nhật danh sách mục tiêu, nâng cấp trang thiết bị, bổ sung khí tài và rút kinh nghiệm từ cuộc xung đột kéo dài 12 ngày.

Theo quan chức quân đội Iran, học thuyết quân sự của nước Cộng hòa Hồi giáo đã chuyển từ phòng thủ sang tấn công và các căn cứ của Washington trong khu vực đã chịu “thiệt hại nghiêm trọng”, gây khó khăn cho hoạt động hậu cần và bảo đảm tiếp tế của quân đội Mỹ.

Ông cũng cho rằng, Washington hiện không có chiến lược rõ ràng và có thể tìm cách thay đổi tình hình thông qua một hành động quân sự.