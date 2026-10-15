Xung đột leo thang ở Yemen: Thủ tướng al-Zindani kêu gọi quốc tế hành động khẩn, lực lượng Houthi bắn trúng máy bay Saudi Arabia

Người dân Taiz, Tây Nam Yemen, đang tích trữ nước và các nhu yếu phẩm khác vì lo sợ thiếu hụt khi lực lượng Houthi bao vây thành phố. (Nguồn: Al Jazeera)

Theo hãng thông tấn chính thức Saba của Yemen, Ngoại trưởng Afrah al-Zouba đã gửi thư tới Tổng thư ký LHQ, Chủ tịch Hội đồng Bảo an, Cao ủy LHQ về nhân quyền, Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo, kêu gọi hành động khẩn cấp nhằm chấm dứt tình trạng bao vây Taiz.

Bà cảnh báo việc lực lượng Houthi gia tăng hoạt động quân sự và siết chặt bao vây thành phố cùng các khu vực lân cận đang đe dọa gây ra thảm họa nhân đạo, ảnh hưởng tới hơn 4 triệu người, trong đó có những người mắc kẹt trong thành phố và người phải sơ tán khỏi các huyện al-Shamayatayn, al-Mawasit và Jabal Habashi.

Ngoại trưởng Yemen kêu gọi gây sức ép trực tiếp để mở lại toàn bộ các tuyến đường vào Taiz, bảo đảm người dân và các đoàn vận chuyển hàng hóa có thể tiếp cận thành phố, duy trì việc cung cấp lương thực, nhiên liệu và nước uống. Bà cũng đề nghị tăng cường giám sát, ghi nhận các vi phạm và xây dựng cơ chế quy trách nhiệm nhằm ngăn chặn tình trạng miễn trừ trách nhiệm.

Bà Al-Zouba khẳng định, chính phủ Yemen sẵn sàng phối hợp với LHQ, các cơ quan chuyên môn, tổ chức nhân đạo và nhân quyền cùng các đối tác khu vực, quốc tế để hỗ trợ người dân. Theo bà, tình hình tại Taiz đang đe dọa trực tiếp tính mạng, phẩm giá và các quyền cơ bản của người dân, đòi hỏi phản ứng quốc tế bằng những biện pháp thiết thực thay vì chỉ bày tỏ quan ngại.

Cùng ngày, Thủ tướng Yemen Shaya al-Zindani đã có cuộc điện đàm với Tỉnh trưởng Taiz Nabil Shamsan để nghe báo cáo về tình hình nhân đạo, nhân quyền và những khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ công. Theo Văn phòng Thủ tướng Yemen, các hạn chế đối với việc tiếp cận lương thực, thuốc men, nước, nhiên liệu và dịch vụ thiết yếu, cùng các cuộc tấn công vào khu dân cư và cơ sở hạ tầng quan trọng, đang gây thương vong cho dân thường, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Nhà lãnh đạo tuyên bố, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào dân thường và việc bao vây Taiz cấu thành “tội ác chiến tranh”, đồng thời khẳng định những người chịu trách nhiệm sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt và quy trách nhiệm.

Ông cũng đưa ra lời kêu gọi cộng đồng quốc tế, LHQ và các tổ chức nhân đạo, nhân quyền khẩn trương hành động để chấm dứt bao vây và bảo vệ dân thường. Ông cũng đề nghị tiếp tục ghi nhận, lập hồ sơ khách quan về các vi phạm bị cáo buộc do lực lượng Houthi gây ra.

Phía lực lượng Houthi chưa đưa ra bình luận về những tuyên bố trên. Các tổ chức nhân quyền và nhân đạo Yemen cho biết, lực lượng này đã đóng cửa phần lớn các tuyến đường dẫn tới những khu vực do chính phủ kiểm soát tại tỉnh Taiz. Họ cáo buộc lực lượng Houthi bao vây thành phố từ khi xung đột bùng phát năm 2015 và ngăn các đoàn viện trợ tiếp cận người dân; lực lượng Houthi bác bỏ những cáo buộc này.

Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi Yahya Saree tuyên bố lực lượng này đã sử dụng tên lửa đất đối không bắn trúng một máy bay chiến đấu Typhoon của Saudi Arabia tại tỉnh Saada. Theo ông Saree, máy bay cất cánh từ một căn cứ không quân tại Taif, miền Tây Saudi Arabia, và bị tên lửa đánh trúng trực tiếp, đối mặt nguy cơ rơi. Giới chức Saudi Arabia chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về tuyên bố này.