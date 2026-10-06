Xung đột leo thang, Houthi cảnh báo các hãng hàng không quốc tế tránh không phận Ảrập Xêút

Hình ảnh Houthi cung cấp về vụ phóng tên lửa vào Mocha ở Yemen ngày 9-8-2026

Trong tuyên bố phát trên kênh truyền hình Al-Masirah của Houthi, Trung tâm Điều phối hoạt động nhân đạo do Houthi điều hành cho biết, thông báo được gửi tới tất cả các hãng hàng không đang hoạt động trong không phận Ảrập Xêút, nhằm bảo đảm an toàn cho hàng không dân dụng và hành khách.

Houthi cáo buộc máy bay quân sự Ảrập Xêút tiến hành các cuộc tấn công vào các khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen, do đó không phận Ảrập Xêút cần được coi là không an toàn đối với hàng không dân dụng.

Tuyên bố không nêu rõ thời gian, địa điểm các hoạt động của Houthi có thể diễn ra, cũng như không xác định các sân bay hoặc hành lang hàng không cụ thể có thể bị ảnh hưởng.

Giới chức Ảrập Xêút chưa phản hồi về cảnh báo này.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh giao tranh tại Yemen leo thang mạnh.

Liên quân do Ảrập Xêút dẫn đầu đã phát động chiến dịch không kích quy mô lớn trong ngày 5-10.

Lực lượng chính phủ Yemen tuyên bố mở cuộc tấn công chiến lược vào Sanaa do lực lượng Houthi kiểm soát.

Liên quân cho biết 100 máy bay chiến đấu đã tham gia "Chiến dịch bình minh Yemen", tuyên bố đã phá hủy 324 mục tiêu của Houthi kể từ khi chiến dịch bắt đầu.

Giao tranh cũng leo thang quanh eo biển Bab al-Mandab, tuyến hàng hải huyết mạch nối Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Houthi đã chiếm thành phố cảng Mocha bên bờ Biển Đỏ vào ngày 10-9 và đảo Mayyun nằm trong eo biển này một ngày sau đó.

Lực lượng chính phủ phải mở các cuộc phản công nhằm giành lại những khu vực đã mất trong thời gian qua.

Lực lượng Houthi chiếm giữ Sanaa từ cuối năm 2014, khiến liên quân do Ảrập Xêút dẫn đầu can thiệp quân sự để hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen vào tháng 3-2015.

Theo Xinhua