Xung đột kéo dài, Mỹ tính lại bài toán nguồn lực

Hai máy bay F/A-18 Super Hornet cất cánh từ boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ để hỗ trợ cuộc tấn công vào Iran hồi tháng 3/2026. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Theo số liệu Bloomberg tổng hợp, riêng hoạt động phong tỏa đường biển Iran được triển khai từ giữa tháng 7 đã tiêu tốn hơn 2 tỷ USD cho chi phí vận hành các tàu chiến Mỹ. Khoảng 20 tàu được duy trì thường trực để ngăn chặn và chuyển hướng các tàu liên quan đến Iran tìm cách đi qua eo biển Hormuz, với chi phí khoảng 32 triệu USD mỗi ngày. Lực lượng tham gia phong tỏa chiếm hơn 30% số tàu chiến của Hải quân Mỹ.

Theo Quốc hội Mỹ, xung đột với Iran trước đó đã khiến Bộ Quốc phòng Mỹ tiêu tốn khoảng 38 tỷ USD. Nếu xung đột tiếp tục với cường độ hiện tại, Mỹ có thể phải chi thêm 2-3 tỷ USD mỗi tháng.

Kho tên lửa và năng lực quân sự chịu sức ép

Chi phí lớn tập trung vào đạn dược, tên lửa và các hệ thống đánh chặn phòng không. Tuy nhiên, vấn đề đối với Mỹ không chỉ là tiền bạc mà còn là sự hao mòn năng lực quân sự.

Mỹ đã huy động tàu sân bay, tàu khu trục, máy bay, binh sĩ và một lượng lớn tên lửa cho các hoạt động tại Trung Đông. Việc tập trung những nguồn lực này khiến chúng không thể đồng thời được sử dụng ở các khu vực khác, đặc biệt là tại châu Á, nơi Mỹ đang tăng cường hiện diện trước Trung Quốc.

Bloomberg cho biết Mỹ có thể đã sử dụng một nửa đến hai phần ba kho dự trữ của một số loại tên lửa đánh chặn kể từ tháng 6/2025. Việc bổ sung lại số tên lửa này có thể mất ít nhất 5 năm.

Ngay cả khi giao tranh chấm dứt, chi phí vẫn tiếp tục phát sinh do Mỹ phải khai thác tên lửa đã sử dụng, sửa chữa máy bay và tàu chiến bị hư hại, đồng thời giải quyết các khoản bảo trì bị trì hoãn.

Giá năng lượng cũng tăng

Ngoài chi phí quân sự, xung đột còn gây ảnh hưởng kinh tế thông qua thị trường năng lượng. Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới; trước xung đột, khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua khu vực này.

Những gián đoạn do xung đột gây ra làm giá năng lượng tăng, kéo theo chi phí vận tải, khai thác và nhiều loại hàng hóa, dịch vụ tăng theo. Mỹ cũng chịu ảnh hưởng từ sự gia tăng này.

Như vậy, chi phí xung đột đối với Mỹ không chỉ nằm ở ngân sách quân sự mà còn bao gồm chi phí công nghiệp, bảo trì, năng lượng và sự suy giảm khả năng triển khai lực lượng ở các khu vực khác.

Nh.Thạch