Xung đột Hamas-Israel: Ngừng bắn chưa mở lối cho hòa bình tại Gaza

Cảnh tàn phá do xung đột tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, một năm sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực ngày 10/10/2025, cuộc sống của khoảng 2 triệu người Palestine tại Dải Gaza vẫn chưa trở lại bình thường. Hạ tầng chưa được khôi phục, hàng triệu người thiếu nơi ở ổn định, trong khi bất ổn an ninh và bế tắc chính trị tiếp tục cản trở tái thiết.

Theo báo The Times of Israel, khoảng 65% dân số Gaza, tương đương 1,37 triệu người, vẫn sống trong lều bạt hoặc nơi trú ẩn tạm bợ. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) và Liên hợp quốc cho biết hơn 1,2 triệu người đã mất nhà cửa trong xung đột.

Công tác khôi phục hạ tầng tiến triển chậm. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên hợp quốc, tính đến tháng 7/2026, mới khoảng 1% lượng đống đổ nát trên các tuyến đường và tại cơ sở thiết yếu được dọn dẹp. Khoảng 90% hạ tầng điện bị phá hủy chưa được khôi phục, trong khi 71% hệ thống cấp nước và vệ sinh bị hư hại, khiến người dân phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

Tình hình an ninh vẫn bất ổn. Theo cơ quan y tế tại Gaza do Hamas điều hành, từ khi ngừng bắn có hiệu lực đến ngày 11/10/2026, các cuộc không kích và nổ súng của Israel khiến 1.488 người thiệt mạng và 5.281 người bị thương.

Quân đội Israel cho biết các hoạt động quân sự nhằm ngăn chặn những mối đe dọa đối với binh sĩ và ngăn Hamas khôi phục năng lực quân sự. Israel hiện kiểm soát khoảng 63% diện tích Dải Gaza, trong khi việc đi lại và tiếp cận nhiều khu vực vẫn bị hạn chế.

Tiến trình tái thiết còn vướng bế tắc về quản lý. Ủy ban Quốc gia quản lý Gaza, thành lập tháng 1/2026 theo kế hoạch hòa bình của Mỹ để tiếp nhận quyền điều hành từ Hamas, vẫn chưa thể hoạt động tại vùng lãnh thổ này.

Israel yêu cầu Hamas giải giáp trước khi triển khai tái thiết quy mô lớn, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tại Gaza được dự báo lên tới khoảng 73% trong năm 2026, khiến phần lớn các gia đình tiếp tục phụ thuộc vào viện trợ.

Trong diễn biến liên quan, ngày 13/10, Hãng thông tấn Quốc gia Israel ngày 13/10 cho biết nước này đã chấp thuận để một công ty Mỹ làm việc thay mặt Hội đồng Hòa bình tại Gaza trong những ngày tới, nhằm xác định và lập bản đồ các địa điểm Hamas có thể giao nộp vũ khí để tiêu hủy.

Sáng kiến này hướng tới thúc đẩy một giai đoạn trong kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, yêu cầu Hamas từ bỏ vũ khí và phi quân sự hóa Gaza./.