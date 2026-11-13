Xung đột Dải Gaza: Israel tấn công bệnh viện khiến hàng chục người thương vong, Hội đồng Hòa bình kêu gọi hành động ngay lập tức

Cuộc tấn công của Israel nhằm vào một bệnh viện ở thành phố Khan Younis, miền Nam Dải Gaza, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. (Nguồn: Anadolu)

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Hội đồng Hòa bình cho rằng, “mất mát sinh mạng đau thương” một lần nữa cho thấy sự cần thiết phải thúc đẩy kế hoạch hòa bình, đồng thời nhấn mạnh kế hoạch cần được thực hiện “ngay lập tức, không chậm trễ thêm”.

Tuyên bố nêu rõ: “Nếu không, chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến những thảm kịch, trong đó Hamas cáo buộc Israel cố ý tấn công bệnh viện, Israel khẳng định Hamas lợi dụng các cơ sở này để tiến hành hoạt động khủng bố, còn người dân Gaza vô tội cuối cùng phải trả giá”.

Hội đồng Hòa bình tuyên bố lấy làm tiếc trước cái chết của bất kỳ dân thường nào và lên án Hamas, nhưng không đưa ra lời chỉ trích trực tiếp đối với cuộc không kích của Israel.

Cơ quan này kêu gọi tất cả các bên thực hiện những cam kết theo kế hoạch hòa bình, đồng thời cho biết đã xây dựng khuôn khổ chiến lược nhằm bảo đảm người dân Gaza có thể sinh sống an toàn và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế thiết yếu tại những cơ sở an toàn, phi quân sự hóa.

Hội đồng Hòa bình yêu cầu các bên trao đủ thẩm quyền và điều kiện hoạt động để cơ quan này triển khai khuôn khổ trên, không gây cản trở hoặc trì hoãn thêm.

Theo Cơ quan Phòng vệ Dân sự Gaza, cuộc không kích của Israel ngày 12/11 đánh trúng tầng hai tòa nhà Al-Yasin thuộc Khu phức hợp y tế Nasser ở phía Tây Khan Younis, khiến 6 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Giám đốc bệnh viện cho biết vụ tấn công gây thiệt hại nghiêm trọng cho các khoa hồi sức tích cực và phẫu thuật.

Đài Phát thanh Quân đội Israel mô tả đây là một chiến dịch ám sát, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Theo Cơ quan Y tế Gaza, những người thiệt mạng gồm nhân viên y tế, bệnh nhân và người đi cùng.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Israel tiếp tục bị cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10/10/2025. Theo số liệu của phía Gaza, các hành động vi phạm đã khiến 1.622 người Palestine thiệt mạng và 5.878 người bị thương.

Kể từ tháng 10/2023, các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza đã khiến hơn 74.600 người Palestine thiệt mạng và gần 176.000 người bị thương. Phần lớn nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Khoảng 90% cơ sở hạ tầng tại vùng lãnh thổ này đã bị phá hủy.