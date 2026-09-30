Xứng danh ngôi trường mang tên Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc

Vượt khó vươn lên

Sau khi chuyển đổi mô hình, Trường THPT Kim Ngọc gặp không ít khó khăn về mô hình tổ chức, cơ sở vật chất. Chất lượng học sinh đầu vào còn thấp, một bộ phận học sinh thiếu động lực học tập, chất lượng giáo dục chưa đồng đều; đội ngũ giáo viên thiếu cục bộ.

Trước thực tế đó, Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường tập trung bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo. Nhà trường tổ chức khảo sát học sinh để tìm hiểu nguyên nhân và tác động của áp lực học đường; từ đó triển khai các giải pháp phù hợp, tạo sự gần gũi, gắn kết giữa học sinh với giáo viên.

Hằng năm, trường mời các chuyên gia có kinh nghiệm của tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các khóa đào tạo với những chủ đề như: “Thầy cô thay đổi”, “Thay đổi vì một trường học hạnh phúc”, “Giáo viên chủ nhiệm thay đổi”, “Phương pháp giáo dục tích cực”, “Quản lý cảm xúc cá nhân”.

Một góc khuôn viên Trường THPT Kim Ngọc.

Những thay đổi trong phương pháp giáo dục từng bước tạo chuyển biến tích cực. Có 16 năm công tác tại trường, cô giáo Vũ Thị Trâm - giáo viên môn Lịch sử đã bồi dưỡng hàng chục học sinh đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Năm học 2025-2026, đội tuyển do cô hướng dẫn có học sinh lớp 11 thi vượt cấp và đoạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh. Cô Vũ Thị Trâm được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc.

Cô Vũ Thị Trâm chia sẻ: “Học sinh đầu vào của trường khi mới chuyển đổi mô hình còn thấp so với nhiều trường THPT trên địa bàn. Vì vậy, giáo viên phải tận tụy, có kiến thức chuyên môn vững, hiểu tâm lý học sinh, kiểm soát cảm xúc, gần gũi, lắng nghe và đồng hành để tạo động lực cho các em vươn lên”.

Cô giáo Vũ Thị Trâm, giáo viên môn Lịch sử, chủ nhiệm lớp 11A6 luôn gần gũi, đồng hành cùng học sinh.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, quy mô tuyển sinh của nhà trường tăng nhanh. Nếu năm học 2020-2021, toàn trường có 435 học sinh, thì năm học 2025-2026 tăng lên 996 học sinh, hơn gấp 2 lần. Đáng chú ý, điểm chuẩn đầu vào lớp 10 những năm gần đây khá cao so với mặt bằng chung của tỉnh.

Tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2025-2026, Trường THPT Kim Ngọc đoạt 20 giải, (2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 11 giải Khuyến khích); trong đó có 1 giải Nhì của học sinh lớp 11 thi vượt cấp. Tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh THPT, trường đoạt 1 giải Ba; Hội thi Giáo dục quốc phòng và an ninh đạt giải Nhì toàn đoàn.

Trong 4 năm gần đây, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT của trường đạt 100%. Tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng hằng năm đạt 80-90%, trong đó có nhiều học sinh trúng tuyển vào các trường đại học tốp đầu cả nước.

Đáng chú ý, sáng kiến “Một số giải pháp giảm áp lực, tạo động lực cho học sinh THPT nhằm xây dựng trường học hạnh phúc” của cô giáo Phan Thị Hằng Hải được áp dụng tại 9 trường THPT trong tỉnh. Năm 2025, trường là 1 trong 6 trường của tỉnh được Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục Việt Nam (VIEF) lựa chọn làm trường vệ tinh trong dự án thí điểm đánh giá, xếp hạng trường học hạnh phúc.

Nhà trường trao quà tặng học sinh là con cán bộ, sĩ quan lực lượng quân đội, công an đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, xây dựng trường học hạnh phúc

Tiến sĩ Phan Thị Hằng Hải - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Kim Ngọc cho biết, nhà trường tiếp tục thực hiện 4 giá trị cốt lõi: “Nhân ái - Tôn trọng”; “Kỷ cương - Trách nhiệm”; “Sáng tạo - Hội nhập”; “Chất lượng - Phát triển”. Qua đó, xây dựng môi trường giáo dục nơi mỗi học sinh được tôn trọng, phát huy tiềm năng và khẳng định bản thân; hướng tới đào tạo thế hệ trẻ có tri thức, nhân văn, sáng tạo và trách nhiệm công dân.

Năm học 2026-2027, nhà trường tiếp tục triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh”, lồng ghép trong các môn học và hoạt động giáo dục; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, đồng thời tăng cường kỷ cương, nền nếp dạy và học.

Giờ học của học sinh Trường THPT Kim Ngọc.

Nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; vận dụng hiệu quả các kỹ thuật dạy học tích cực phù hợp với đối tượng học sinh, qua đó phát huy năng lực, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đại trà và giáo dục mũi nhọn.

Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục thể chất, kỹ năng sống, giá trị sống, pháp luật, an toàn giao thông và phòng, chống tệ nạn xã hội được tăng cường, góp phần tạo động lực và định hướng cho học sinh.

Cùng với đó, nhà trường đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo; phát huy dân chủ, tinh thần sáng tạo của cá nhân, tập thể; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên, nhân viên và học sinh. Vai trò của tổ tư vấn tâm lý học đường tiếp tục được phát huy nhằm hỗ trợ học sinh tháo gỡ những khó khăn trong học tập và cuộc sống.

Các câu lạc bộ Tiếng Anh, STEM, thể dục thể thao, thiện nguyện, nghệ thuật, sách và hành động... được duy trì, mở rộng, tạo môi trường để học sinh rèn luyện kỹ năng sống, phát triển năng khiếu và sở thích.

Nhà trường cũng tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động hướng nghiệp, phối hợp với Đại học VinUniversity, Đại học Phenikaa tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học cho học sinh.

Trường THPT Kim Ngọc đang từng bước xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc, chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đó cũng là cách để tập thể nhà trường tiếp tục phấn đấu, xứng đáng với tên tuổi Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc - người tiên phong trong đổi mới sản xuất nông nghiệp.