Xứng danh “Cộng đồng học tập”

Khối 11, phường Đông Kinh hiện có 265 hộ dân với trên 1.000 nhân khẩu. Những năm qua, Chi hội Khuyến học (HKH) Khối 11 đã chủ động triển khai các hoạt động KHKT, lan tỏa tinh thần hiếu học trong cộng đồng.

Học sinh khối 11, phường Đông Kinh đạt thành tích cao trong học tậpnhận quà của khối

Bà Trần Thị Đúng, Chi hội trưởng Chi HKH khối 11 cho biết: Muốn xây dựng cộng đồng học tập hiệu quả cần phát huy vai trò của mỗi gia đình, sự chủ động của từng người dân và trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể. Trên cơ sở đó, chi hội chú trọng tuyên truyền về phong trào KHKT, xây dựng XHHT thông qua các cuộc họp khu dân cư, hoạt động đoàn thể; vận động các hộ đăng ký xây dựng “Gia đình học tập”, cá nhân đăng ký “Công dân học tập”; khuyến khích mỗi thành viên phát huy tinh thần tự học, chủ động tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng, gắn việc học với đời sống thực tiễn.

Nhờ đó, phong trào từng bước đi vào nền nếp, thu hút đông đảo người dân tham gia. Hiện toàn khối có 252 hộ đạt danh hiệu "Gia đình học tập", chiếm tỷ lệ 95,82%, tăng 11,95% so với năm 2022; có 260 cá nhân đạt danh hiệu "Công dân học tập", tăng 23,79% so với năm 2022.

Đáng chú ý, chi hội chú trọng huy động nguồn lực chăm lo công tác KHKT thông qua vận động xây dựng quỹ khuyến học. Nguồn quỹ được sử dụng để khen thưởng học sinh có thành tích tốt, động viên các em vượt khó học tập, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm của cộng đồng đối với sự nghiệp giáo dục. Từ năm 2022 đến năm 2026, quỹ khuyến học của khối đã vận động được gần 90 triệu đồng; khen thưởng trên 610 lượt học sinh có thành tích cao trong học tập, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với trị giá gần 70 triệu đồng.

Em Đỗ Hùng Cường, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Vĩnh Trại, phường Đông Kinh chia sẻ: Bố em đã qua đời từ 3 năm trước, một mình mẹ nuôi hai anh em ăn học. Hằng năm, em được khối quan tâm, khen thưởng kịp thời, đây là động lực giúp em vượt qua khó khăn, tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện để đạt kết quả tốt hơn.

Cùng với đó, khối từng bước ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, kết nối, chia sẻ thông tin về công tác KHKT, tạo điều kiện để người dân tiếp cận tri thức thuận lợi, chủ động học tập mọi lúc, mọi nơi, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng cộng đồng học tập và thúc đẩy học tập suốt đời.

Bà Nguyễn Minh Châu, Chủ tịch HKH tỉnh cho biết: Khối 11, phường Đông Kinh là một trong những điển hình trong công tác KHKT, xây dựng XHHT phù hợp với thực tế địa bàn và huy động sự tham gia của các gia đình, người dân. Giai đoạn 2021 - 2025, khối liên tục được công nhận danh hiệu "Cộng đồng học tập".

Ghi nhận sự nỗ lực đó, tháng 10/2026, Khối 11 được Trung ương HKH Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua KHKT, xây dựng các mô hình học tập.