Xứng đáng với truyền thống phụ nữ Công an nhân dân

Hiện nay, cán bộ, hội viên phụ nữ chiếm khoảng 19% quân số Công an tỉnh, trong đó, có 23 đồng chí lãnh đạo cấp phòng, gần 70 đồng chí lãnh đạo cấp đội, 1 trưởng Công an cấp xã và 23 phó trưởng Công an cấp xã. Có 4 đồng chí được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng, 3 đồng chí được trao Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu đã khẳng định năng lực, bản lĩnh và những đóng góp của phụ nữ trong các mặt công tác công an.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Ban Phụ nữ Công an tỉnh chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm. Các phong trào thi đua được triển khai gắn với nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu khối thi đua, được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an và các cấp khen thưởng.

Phong trào thi đua “Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, sáng tạo, trung hậu, đảm đang - vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân” giai đoạn 2025 - 2030 tạo động lực để cán bộ, hội viên không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy năng lực, sở trường, chủ động đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Trên 20 công trình gắn trực tiếp với công tác chuyên môn được các cấp Hội duy trì và phát huy hiệu quả. Tiêu biểu như các công trình bảo đảm an ninh trong quá trình triển khai dự án, tiếp nhận và xử lý tin nhanh, quản lý, giáo dục, cảm hóa con người, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và cải cách hành chính gắn với công tác an sinh xã hội.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh tặng quà Tết Trung thu cho em nuôi của Đoàn - Hội.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp Hội tham mưu, tổ chức 157 buổi tuyên truyền, thu hút 33.603 lượt người tham gia, phát trên 22.000 tờ rơi. Nội dung tập trung vào pháp luật về an toàn giao thông, an ninh mạng, phòng, chống ma túy, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng ngừa tội phạm hình sự.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh chủ trì, phối hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị gần 800 triệu đồng. Nhiều chương trình được duy trì thường xuyên, hướng đến những đối tượng yếu thế trong xã hội, như: Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ, chăm sóc 21 trẻ em mồ côi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, tổng kinh phí gần 190 triệu đồng; công trình “Em nuôi của Đoàn - Hội” hỗ trợ 14 cháu, tổng kinh phí 63 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm tình thương” cho 2 gia đình hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền 120 triệu đồng; các cấp Hội tổ chức 15 hoạt động an sinh xã hội tổng giá trị trên 450 triệu đồng hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV...

Trung tá Đàm Thị Thu, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh cho biết: Phụ nữ Công an Cao Bằng đã và đang ra sức học tập, phấn đấu, rèn luyện để khẳng định vai trò và vị thế của người phụ nữ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên quê hương cách mạng. Trên bất cứ lĩnh vực công tác nào, chị em phụ nữ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy hết khả năng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ngày càng cao; khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế đang tác động sâu sắc đến mọi mặt công tác công an. Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức ra mắt câu lạc bộ ngoại ngữ, công nghệ thông tin và ứng dụng chuyển đổi số trong phụ nữ Công an Cao Bằng, tạo môi trường sinh hoạt, học tập, trao đổi kinh nghiệm, khuyến khích tinh thần tự học, tự rèn luyện.

Công tác chăm lo đời sống tinh thần, xây dựng gia đình hạnh phúc cũng được quan tâm thông qua các hoạt động biểu dương, khen thưởng con cán bộ, chiến sĩ có thành tích cao trong học tập, tôn vinh gia đình Công an tiêu biểu và tổ chức các hoạt động gắn kết tình cảm gia đình. Qua đó, góp phần tạo động lực để mỗi cán bộ, hội viên yên tâm công tác, tiếp tục phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Công an nhân dân, cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, tích cực thi đua lập thành tích trên từng lĩnh vực công tác. Những đóng góp bền bỉ, những công trình, phần việc thiết thực và những nghĩa cử nhân văn đang góp phần làm sáng đẹp thêm hình ảnh người nữ chiến sĩ Công an, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.