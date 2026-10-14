Xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, tin cậy và quan trọng của Đảng

Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2026)

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, trong 9 tháng năm 2026, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã hoàn thành 48/48 nhiệm vụ có thời hạn trong chương trình công tác của Thường trực Tỉnh ủy.

Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Phú Thọ mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình; đồng thời, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Không gian phát triển được mở rộng, nhưng khối lượng công việc về tổ chức bộ máy, cán bộ, tổ chức đảng và đảng viên cũng tăng lên, với nhiều yêu cầu chưa có tiền lệ. Cùng với kiện toàn tổ chức của cơ quan, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phải tham mưu sắp xếp đội ngũ, xây dựng các quy định mới, hướng dẫn nghiệp vụ để hoạt động của hệ thống chính trị được duy trì liên tục. Trong hoàn cảnh ấy, bản lĩnh, sự công tâm và năng lực tổ chức thực hiện của người cán bộ làm công tác tổ chức càng được thử thách.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, sự hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban đã phối hợp tham mưu củng cố, kiện toàn đầy đủ nhân sự chủ chốt của tổ chức bộ máy các cấp ngay từ ngày đầu hợp nhất, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao. Tiếp đó, Ban đã tham mưu, hướng dẫn tổ chức thành công đại hội của 152/152 đảng bộ cấp trên cơ sở, hoàn thành trước ngày 31/7/2025, sớm 30 ngày so với thời hạn Trung ương yêu cầu. Kết quả đó góp phần sớm ổn định tổ chức, thống nhất phương hướng hành động, tạo tiền đề triển khai nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.

Bước sang năm 2026, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, việc tiếp tục hoàn thiện bộ máy, nâng cao chất lượng vận hành của hệ thống chính trị đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tham mưu. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, trong 9 tháng đầu năm, Ban đã hoàn thành 48/48 nhiệm vụ có thời hạn trong chương trình công tác của Thường trực Tỉnh ủy và 53/53 nhiệm vụ theo chương trình công tác của Ban; tham mưu ban hành 595 văn bản mang tính định hướng lâu dài cho công tác xây dựng Đảng. Những kết quả ấy được bồi đắp từ quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, thẩm định chặt chẽ và phối hợp đồng bộ, để mỗi đề xuất vừa giữ vững nguyên tắc của Đảng, vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho chặng đường phát triển mới là một dấu ấn nổi bật trong công tác tham mưu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Bám sát yêu cầu của tỉnh sau hợp nhất, Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 25/3/2026 về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2030 và Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 14/4/2026 về nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở để thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm tăng trưởng hai con số. Hai nghị quyết cùng hướng đến xây dựng đội ngũ đủ sức đảm đương nhiệm vụ, đưa những mục tiêu phát triển của tỉnh thành kết quả cụ thể. Từ tạo nguồn, đào tạo đến bố trí, sử dụng và đánh giá, các giải pháp được kết nối để cán bộ có điều kiện rèn luyện, phát huy năng lực và trưởng thành qua thực tiễn.

Tinh thần ấy được thể hiện cụ thể qua chuẩn mực “ba không”, “ba có” của Nghị quyết số 27-NQ/TU: Không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không xa dân; không trì trệ; có trách nhiệm, có năng lực thực thi mọi nhiệm vụ được giao, có uy tín. Mỗi yêu cầu đều gắn với công việc và cách ứng xử hằng ngày của cán bộ trước tổ chức và Nhân dân. Khi cấp xã được giao thêm thẩm quyền, trực tiếp giải quyết nhiều hơn những việc liên quan đến đời sống người dân, phẩm chất và năng lực của đội ngũ càng được thể hiện qua từng việc làm, từng kết quả phục vụ. Đó cũng là những căn cứ để lựa chọn, bố trí cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền cơ sở hoạt động hiệu quả, gần dân.

Việc đánh giá cán bộ vì thế cần đi sâu vào những công việc cụ thể mà mỗi người đảm nhận. Cùng với Quy định số 337-QĐ/TU, ngày 16/3/2026 về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 493-QĐ/TU, ngày 26/6/2026 về bộ tiêu chí, chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) trong đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị và đội ngũ thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp xã. Mỗi nhiệm vụ được xác định rõ sản phẩm, thời hạn và minh chứng; mỗi kết quả được xem xét về chất lượng, tiến độ và hiệu quả thực hiện. Qua đó, đóng góp của tập thể, cá nhân có thêm căn cứ để được nhìn nhận khách quan, trách nhiệm được làm rõ hơn, giúp việc đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ sát với năng lực thực tế.

Cùng với đổi mới công tác cán bộ, việc hoàn thiện tổ chức bộ máy được chú trọng để các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, phối hợp thông suốt. Ban đã tham mưu Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 14/8/2026 về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp; phối hợp rà soát chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị. Ban cũng tham mưu ban hành 16 quyết định phê duyệt danh mục 339 vị trí việc làm trong 9 tháng đầu năm. Xác định rõ từng vị trí giúp các đơn vị bố trí nhân lực theo yêu cầu công việc, gắn kiện toàn bộ máy với nâng cao chất lượng hoạt động.

Để những đề xuất sát với thực tiễn, việc nắm tình hình cơ sở được duy trì thường xuyên. Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo địa bàn, tăng cường sự gắn bó giữa cấp ủy tỉnh với các Đảng ủy xã, phường. Qua việc nắm tình hình, theo dõi và chỉ đạo thường xuyên, những khó khăn phát sinh ở cơ sở được nhận diện sớm, làm cơ sở xem xét, tháo gỡ kịp thời; đồng thời, thông tin từ địa bàn cũng được phản ánh để bổ sung, hoàn thiện chủ trương và cách thức tổ chức thực hiện. Sự kết nối ấy góp phần đưa công tác lãnh đạo, chỉ đạo đi sát từng địa bàn, giúp cơ sở thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong mô hình mới.

Từ những yêu cầu đặt ra ở cơ sở, công tác bồi dưỡng được chú trọng để cán bộ có thêm kiến thức, kỹ năng giải quyết công việc. Trong quý III/2026, Ban tham mưu tổ chức hai lớp bồi dưỡng cho 148 Chủ tịch UBND xã, phường; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 143 điểm cầu xã, phường, với hơn 4.000 lượt cán bộ, công chức tham gia. Gắn nội dung học tập với nhiệm vụ và những tình huống thực tiễn ở địa phương, công tác bồi dưỡng giúp đội ngũ vững vàng hơn khi đảm nhận trách nhiệm trong mô hình mới.

Một cơ sở vững mạnh cần có đội ngũ cán bộ đủ năng lực và những tổ chức đảng có sức sống, gắn bó với Nhân dân. Vì vậy, cùng với kiện toàn cấp ủy, sắp xếp tổ chức đảng, Ban chú trọng hướng dẫn nghiệp vụ, duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác phát triển đảng viên được bắt đầu từ việc phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú trong các phong trào ở thôn, bản, cơ quan, đơn vị; giao đảng viên có kinh nghiệm giúp đỡ, theo dõi quá trình phấn đấu. Đến ngày 30/9/2026, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp 7.094 đảng viên, đạt 90,21% kế hoạch năm. Đằng sau kết quả ấy là sự chăm lo tạo nguồn từ cơ sở, để những quần chúng có phẩm chất, năng lực và uy tín được rèn luyện, trưởng thành, bổ sung lực lượng mới cho Đảng.

Để quản lý tổ chức đảng và đảng viên hiệu quả hơn, ngành từng bước đổi mới cách làm thông qua chuyển đổi số. Đến ngày 8/10/2026, tỷ lệ chi bộ tổ chức sinh hoạt tháng 10 trên ứng dụng đạt 99,38% (đứng tốp đầu toàn quốc); số hồ sơ được chỉnh lý, hoàn thiện, ký số và số hóa (scan) thuộc phạm vi Chiến dịch “100 ngày thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng” đạt 77,87%, tỷ lệ tải hồ sơ đảng viên trên Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 đạt 41,62% (đứng tốp 10 toàn quốc); cập nhật thông tin chung của trên 267.000 đảng viên, đạt 99,83% (đứng tốp đầu toàn quốc). Dữ liệu được chuẩn hóa giúp việc quản lý, tra cứu và tổng hợp thông tin thuận lợi hơn; các ứng dụng số hỗ trợ cấp ủy, đảng viên trong công tác và sinh hoạt Đảng. Trên địa bàn rộng sau hợp nhất, những thay đổi ấy càng có ý nghĩa thiết thực. Việc hướng dẫn cơ sở, đối soát và hoàn thiện dữ liệu tiếp tục được chú trọng để các ứng dụng số phục vụ tốt hơn công việc hằng ngày.

Đổi mới phương thức công tác luôn đi cùng sự công tâm, thận trọng trong từng khâu tham mưu. Mỗi hồ sơ nhân sự được xem xét chặt chẽ về tiêu chuẩn, điều kiện, gắn với yêu cầu bảo vệ chính trị nội bộ và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Mỗi chế độ, chính sách được rà soát, tham mưu giải quyết kịp thời, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi chính đáng của đội ngũ. Giữ vững nguyên tắc và trách nhiệm đối với tổ chức, con người, cũng là cách người cán bộ làm công tác tổ chức gìn giữ sự tin cậy qua từng sản phẩm tham mưu.

Sự quan tâm đến cán bộ, đảng viên còn được gửi gắm trong những việc làm giàu tình đồng chí. Mô hình “Căn nhà cấp ủy” do Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ trước hợp nhất phát động từ năm 2021 là một dấu ấn như thế. Sau hơn bốn năm triển khai, Ban đã phối hợp với các cấp uỷ, tổ chức đảng và một số doanh nghiệp trao tặng 55 căn nhà với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng, giúp những đảng viên có nhiều cống hiến nhưng hoàn cảnh gia đình còn khó khăn có nơi ở ổn định. Kinh phí, vật liệu, ngày công được góp lại từ sự chung tay của tổ chức, cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người dân. Mỗi mái nhà vì thế mang theo sự sẻ chia, sự trân trọng đối với những đóng góp của đảng viên. Khi cuộc sống bớt khó khăn, tình cảm gắn bó với tổ chức thêm bền chặt, người đảng viên có thêm động lực vươn lên, tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu. Ý nghĩa của “Căn nhà cấp ủy” cũng từ đó lan tỏa, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến gần hơn với đời sống bằng những hành động cụ thể.

Những nỗ lực bền bỉ qua các thời kỳ đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Độc lập hạng Nhì theo quyết định của Chủ tịch nước ngày 27/3/2023, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Ban Tổ chức Trung ương cùng nhiều bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác. Mỗi phần thưởng là niềm tự hào chung, ghi dấu công sức của các thế hệ cán bộ đã tận tụy với nghề, tiếp thêm động lực để đội ngũ hôm nay nỗ lực làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, Ban tiếp tục đặt chất lượng công việc làm trọng tâm trong xây dựng cơ quan và đội ngũ. Việc đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, tăng cường phối hợp, chủ động nghiên cứu và nắm chắc tình hình cơ sở được gắn với trách nhiệm của từng cán bộ. Yêu cầu ấy bắt đầu từ việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, công tâm và trách nhiệm; biết lắng nghe, giữ nghiêm kỷ luật và tận tụy với nhiệm vụ được giao. Sự tận tâm trong từng phần việc sẽ tạo nên những đề xuất có chất lượng, giúp cấp ủy lựa chọn và tổ chức thực hiện những quyết sách phù hợp.

Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng là dịp trân trọng những đóng góp thầm lặng của các thế hệ đi trước và tiếp thêm quyết tâm cho đội ngũ hôm nay. Với tinh thần đoàn kết, công tâm và đổi mới, ngành tiếp tục khẳng định vai trò cơ quan tham mưu đắc lực, tin cậy và quan trọng của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, tạo nền tảng về tổ chức và cán bộ cho quê hương Đất Tổ vững bước phát triển.