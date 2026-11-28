Mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường bằng xúc tiến trực tiếp

CEPA Việt Nam – UAE có hiệu lực từ ngày 3/2/2026, mở ra thêm cơ hội cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường UAE thông qua các cam kết ưu đãi thuế quan và thuận lợi hóa thương mại. Tuy nhiên, để tận dụng được những lợi thế này, doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào việc tìm hiểu văn bản hay mức thuế ưu đãi. Điều quan trọng là phải tiếp cận được hệ thống nhà nhập khẩu, nhà phân phối, chuỗi bán lẻ và đối tác thương mại tại thị trường sở tại.

Đây cũng là lý do hoạt động xúc tiến thương mại cần được triển khai đồng bộ với quá trình thực thi CEPA. Thông qua hội chợ, triển lãm quốc tế, đoàn giao dịch thương mại, hội nghị kết nối doanh nghiệp (B2B), khảo sát thị trường và quảng bá sản phẩm, doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu trực tiếp năng lực cung ứng, tìm hiểu nhu cầu tiêu dùng và xây dựng quan hệ với đối tác.

Thực tế, UAE từ lâu đã được xác định là một trong những địa bàn xúc tiến thương mại trọng điểm của Việt Nam tại Trung Đông. Các hội chợ chuyên ngành như Gulfood tại Dubai thu hút đông đảo nhà nhập khẩu, phân phối và doanh nghiệp thực phẩm từ nhiều quốc gia. Đây là cơ hội đáng chú ý đối với các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến, gia vị và đồ uống.

Ngay trong tháng 1/2026, Việt Nam đã tham gia Hội chợ Gulfood 2026 tại Dubai với hơn 120 doanh nghiệp và trên 120 gian hàng, giới thiệu nhiều nhóm hàng nông sản, thực phẩm chế biến và thủy sản. Hoạt động này diễn ra trong thời điểm CEPA bắt đầu có hiệu lực, góp phần tăng cường hiện diện của hàng Việt Nam tại một trong những trung tâm giao thương thực phẩm lớn của khu vực

Không chỉ dừng ở việc trưng bày sản phẩm, các doanh nghiệp còn có cơ hội tiếp xúc với nhà nhập khẩu, nhà phân phối và đối tác quốc tế, tìm hiểu yêu cầu về chất lượng, bao bì, chứng nhận và khả năng cung ứng. Những cuộc gặp trực tiếp như vậy có ý nghĩa quan trọng bởi doanh nghiệp có thể nhận được phản hồi ngay từ thị trường, từ đó điều chỉnh sản phẩm và phương án kinh doanh phù hợp.

Bên cạnh hội chợ, đoàn giao dịch thương mại cũng là hình thức xúc tiến được Bộ Công Thương triển khai trong nhiều năm qua. Năm 2021, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại UAE tổ chức đoàn gồm 19 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông sản, thực phẩm và hàng tiêu dùng, kết hợp tham dự World Expo Dubai 2020. Trong thời gian từ ngày 25/12/2021 đến 1/1/2022, đoàn đã có các cuộc tiếp xúc, làm việc với cơ quan đại diện ngoại giao, thương mại, nhà phân phối và đối tác nhập khẩu tiềm năng tại Abu Dhabi và Dubai.

Điểm đáng chú ý của mô hình này là doanh nghiệp không phải tự mình tìm kiếm mọi đầu mối tại thị trường nước ngoài. Thông qua đơn vị tổ chức và Thương vụ Việt Nam tại UAE, các cuộc gặp được định hướng theo nhu cầu ngành hàng, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian tìm kiếm đối tác và có thêm cơ hội xây dựng quan hệ thương mại trực tiếp, giảm dần sự phụ thuộc vào trung gian.

Chính sách hỗ trợ chi phí: Doanh nghiệp cần biết mình được hưởng gì

Một trong những trở ngại lớn đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, khi tham gia xúc tiến thương mại tại nước ngoài là chi phí. Vé máy bay, lưu trú, vận chuyển hàng mẫu, thuê gian hàng, thiết kế trưng bày, phiên dịch và khảo sát hệ thống phân phối đều đòi hỏi nguồn kinh phí đáng kể.

Vì vậy, bên cạnh việc tổ chức các chương trình kết nối, cơ chế hỗ trợ kinh phí từ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại có ý nghĩa thiết thực.

Theo quy định về xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương, Nhà nước bố trí kinh phí hỗ trợ thực hiện các đề án trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại. Việc hỗ trợ được thực hiện thông qua đơn vị chủ trì, căn cứ nội dung đề án được phê duyệt và dự toán ngân sách hằng năm. Đối với những nội dung thuộc diện được hỗ trợ, mức hỗ trợ có thể lên tới 100% kinh phí thực hiện theo quy định.

Các khoản chi có thể được hỗ trợ tùy từng chương trình gồm tuyên truyền, quảng bá, tổ chức khu gian hàng quốc gia, thiết kế và dàn dựng gian hàng, mặt bằng triển lãm, tổ chức hội nghị giao thương, kết nối đối tác và một số hoạt động phục vụ trực tiếp cho chương trình.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ mức hỗ trợ đối với hoạt động tổ chức chương trình với chi phí mà từng doanh nghiệp phải tự chi trả. Không phải cứ đăng ký tham gia hội chợ tại UAE là doanh nghiệp đương nhiên được ngân sách thanh toán toàn bộ vé máy bay, khách sạn, vận chuyển hàng hóa hay các chi phí cá nhân. Những khoản này được xác định theo nội dung, đối tượng và phương án tài chính của từng đề án cụ thể. Phần kinh phí ngoài mức Nhà nước hỗ trợ do đơn vị chủ trì huy động và doanh nghiệp tham gia thực hiện theo thỏa thuận, quy chế của chương trình.

Cách thức hỗ trợ thông qua đơn vị chủ trì giúp Nhà nước kiểm soát việc sử dụng ngân sách đúng mục đích, đồng thời tạo điều kiện để tổ chức xúc tiến xây dựng những chương trình có quy mô, tập trung và chuyên nghiệp hơn.

Vì vậy, doanh nghiệp có nhu cầu tham gia cần chủ động theo dõi thông báo của Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, các sở công thương và hiệp hội ngành hàng. Khi đăng ký, cần tìm hiểu rõ đối tượng được lựa chọn, ngành hàng ưu tiên, nội dung được hỗ trợ, mức đóng góp của doanh nghiệp, hồ sơ và thời hạn đăng ký. Việc công khai những thông tin này sẽ giúp doanh nghiệp tính toán được chi phí thực tế, tránh tâm lý trông chờ vào hỗ trợ ngân sách nhưng không chuẩn bị đủ nguồn lực đối ứng.

Đo hiệu quả bằng khách hàng và hợp đồng thực tế

Một chương trình xúc tiến thương mại chỉ thực sự có ý nghĩa khi những cuộc gặp gỡ ban đầu được chuyển thành quan hệ giao dịch lâu dài. Nếu chỉ thống kê số doanh nghiệp tham gia, số gian hàng trưng bày hay số lượt khách tham quan thì chưa đủ để phản ánh hiệu quả của nguồn lực hỗ trợ.

Tháng 10/2026, tại TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu tổ chức hội thảo về tiềm năng xuất khẩu vào thị trường Trung Đông – châu Phi từ CEPA. Tại đây, đại diện ITPC cho biết đơn vị sẽ tăng cường tổ chức hội nghị, tập huấn về tiêu chuẩn Halal, chuỗi cung ứng quốc tế, đồng thời tổ chức các đoàn doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế.

Đại diện Thương vụ Việt Nam tại UAE cũng khuyến nghị doanh nghiệp xây dựng chiến lược tiếp cận theo từng nhóm thị trường, lấy UAE làm địa bàn trọng điểm để kiểm chứng nhu cầu, hoàn thiện chất lượng sản phẩm và thiết lập quan hệ với nhà nhập khẩu. Khi có mạng lưới phân phối ổn định, doanh nghiệp mới từng bước mở rộng sang các thị trường lân cận.

Cách tiếp cận này cho thấy xúc tiến thương mại không nên chỉ hướng tới mục tiêu đưa hàng hóa xuất hiện tại hội chợ, mà cần giúp doanh nghiệp xác định được khách hàng mục tiêu, hiểu yêu cầu của nhà nhập khẩu và xây dựng phương án phân phối phù hợp.

Đặc biệt, sau mỗi chương trình, cơ quan tổ chức cần có cơ chế theo dõi kết quả. Những chỉ số cần được quan tâm gồm số lượng đối tác tiềm năng được kết nối, số cuộc đàm phán tiếp tục sau hội chợ, số mẫu hàng được gửi, đơn hàng thử nghiệm, hợp đồng được ký kết và giá trị giao dịch phát sinh. Với những doanh nghiệp chưa ký được hợp đồng ngay, cần đánh giá cả khả năng duy trì liên hệ, hoàn thiện sản phẩm và đáp ứng yêu cầu của đối tác.

Để làm được điều đó, Cục Xúc tiến thương mại cần phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại UAE, các sở công thương và hiệp hội ngành hàng xây dựng cơ chế theo dõi sau xúc tiến. Các doanh nghiệp tham gia cũng cần có trách nhiệm báo cáo kết quả, phản hồi về chất lượng đối tác và những khó khăn phát sinh. Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý có thể đánh giá chương trình nào mang lại hiệu quả, ngành hàng nào có khả năng phát triển và cần điều chỉnh nội dung hỗ trợ ra sao.

Về phía doanh nghiệp, cần chuẩn bị kỹ trước khi tham gia. Hồ sơ giới thiệu sản phẩm, năng lực cung ứng, báo giá, chứng nhận chất lượng, yêu cầu Halal đối với nhóm hàng liên quan và phương án giao hàng cần được hoàn thiện. Sau hội chợ, việc gửi báo giá, mẫu hàng, trao đổi điều kiện thanh toán và duy trì liên hệ với đối tác phải được thực hiện liên tục. Đây là khâu quyết định việc một cuộc gặp tại triển lãm có thể trở thành giao dịch thương mại hay không.

CEPA tạo thêm lợi thế về chính sách, nhưng xúc tiến thương mại mới là một trong những con đường giúp doanh nghiệp biến lợi thế ấy thành cơ hội kinh doanh cụ thể. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng số lượng chương trình, mở rộng quy mô hội chợ hay đoàn giao thương, mà phải nâng cao chất lượng kết nối và trách nhiệm theo dõi kết quả.

Hiệu quả xúc tiến thương mại không nằm ở số gian hàng được dựng lên, mà ở số khách hàng tiềm năng được tìm thấy, số cuộc đàm phán được tiếp nối và những hợp đồng xuất khẩu thực sự được ký kết. Đó cũng là thước đo để chính sách hỗ trợ CEPA đi vào thực chất, giúp doanh nghiệp Việt Nam không chỉ có mặt tại thị trường UAE mà còn từng bước xây dựng được vị thế và mạng lưới kinh doanh bền vững.