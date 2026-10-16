Xúc tiến thương mại nông sản chủ lực dịp cuối năm

Xã Tuy Đức có trên 8.000 ha cà phê thu hoạch dịp cuối năm

Tại xã Tuy Đức, 2 cây trồng lâu năm chính chuẩn bị vào thời gian thu hoạch gồm cà phê trên 8.000 ha, hồ tiêu hơn 1.700 ha. Đây là nguồn lực quan trọng để địa phương phát triển sản phẩm đặc trưng gắn với mở rộng thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên hiện nay, nhiều diện tích vẫn còn chưa gắn với liên kết, bao tiêu sản phẩm ổn định.

Chính vì thế, mới đây, Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại. UBND xã Tuy Đức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty TNHH Đại Việt ESG và Công ty Cổ phần Phúc Sinh Đắk Nông giai đoạn 2026 - 2031 là 2 đơn vị có tiềm lực trong liên kết, bao tiêu sản phẩm nông sản của xã. Theo ông Nguyễn Hữu Lực - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Đức, ngoài các hội nghị thì trong nhiều hoạt động khác các phòng, trung tâm chuyên môn địa phương luôn chú trọng kết nối thương mại nông sản. Nhiều chủ thể được hỗ trợ như: về chuyển đổi số, bao bì, quảng bá, chứng nhận sản phẩm nhằm có được thị trường ổn định hơn.

Là chủ thể mới tham gia Hội nghị xúc tiến thương mại, bà Nguyễn Thị Luyến, thôn Đắk Búk So, xã Tuy Đức cho biết, cơ sở của bà có các sản phẩm thế mạnh như: mắc ca, cà phê, hạt điều đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Theo bà Luyến, hoạt động xúc tiến thương mại hiện được tổ chức ở cấp xã thay vì cấp huyện, cấp tỉnh như trước đây nhưng bà nhận thấy, cách thức triển khai tại địa phương bài bản, khoa học và thiết thực.

Hồ tiêu của khu vực Tây Lâm Đồng khoảng 34.000 ha, sản lượng hàng năm đạt khoảng 70.000 tấn thu hoạch dịp cuối năm

Tại xã Trường Xuân, thời gian này, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp hữu cơ BeChamp cùng các chủ thể sản xuất khác cũng tích cực tham gia hội chợ kết nối cung cầu tại khu vực phía Tây tỉnh. Theo ông Hà Công Xã - Giám đốc HTX, nhu cầu kết nối tiêu thụ nông sản vào dịp cuối năm tăng cao, nhất là khi cà phê, hồ tiêu bước vào mùa thu hoạch với sản lượng lớn. Hiện diện tích của xã viên và diện tích liên kết của HTX đạt trên 100 ha, trong đó riêng cà phê HTX đã có gần 20 ha nguyên liệu đạt tiêu chuẩn hữu cơ cần tìm đối tác tiêu thụ phù hợp.

Theo UBND xã Trường Xuân, hiện xã có diện tích cây dài ngày chuẩn bị thu hoạch lớn, trên 14.000 ha cà phê, hồ tiêu. Do đó, địa phương chú trọng xúc tiến thương mại qua nhiều hình thức, từ khuyến khích, hỗ trợ chủ thể sản xuất, kinh doanh tham gia các hội nghị kết nối tiêu thụ trong tỉnh, còn tìm kiếm cơ hội tại nhiều chương trình tương tự ở các tỉnh, thành phố khác trong nước và nước ngoài. Các phòng, trung tâm chức năng, đoàn thể của xã đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng số, quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, qua đó nông sản xã tiếp cận khách hàng rộng hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng.

Phía Tây Lâm Đồng có khoảng 378.000 ha đất sản xuất nông nghiệp. Trong khoảng 3 tháng cuối năm, khu vực này là vùng trọng điểm sản xuất nhiều mặt hàng chất lượng cao như: cà phê, hồ tiêu, rau củ ngắn ngày. Cụ thể, cà phê khoảng 135.000 ha, sản lượng khoảng 373.000 tấn. Hồ tiêu của khu vực khoảng 34.000 ha, sản lượng hằng năm đạt khoảng 70.000 tấn. Diện tích cây ngắn ngày phục vụ thị trường cuối năm cũng khá lớn, khoảng 18.000 ha với sản phẩm phong phú như: khoai lang, bí đỏ, củ cải, cà chua, bắp cải.

Với lợi thế về quy mô sản xuất, sản lượng và sự chủ động của các địa phương, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh, việc tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng kênh phân phối và kết nối đối tác được kỳ vọng sẽ góp phần tiêu thụ nông sản thuận lợi hơn trong dịp cuối năm, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm và hiệu quả sản xuất cho người dân.