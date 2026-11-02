Xúc tiến thương mại nông nghiệp: Mở rộng thị trường, nâng tầm giá trị nông sản

Nâng tầm giá trị sản phẩm. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và mở rộng hội nhập, Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 26 (AgroViet 2026) cùng Không gian quảng bá, trải nghiệm ẩm thực ba miền gắn với sản phẩm OCOP, được kỳ vọng tạo thêm cơ hội kết nối giao thương, quảng bá nông sản và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Mở rộng kết nối, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hiện đại

Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức AgroViet 2026 từ ngày 12-15/11 (tại số 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) và “Không gian quảng bá, giới thiệu và trải nghiệm ẩm thực ba miền gắn với sản phẩm OCOP trong khuôn khổ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam” năm 2026 từ ngày 10-13/12 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội.

Chia sẻ với báo chí sáng 2/11, ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, cho biết chuỗi sự kiện trên là những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng cường kết nối cung cầu và nâng cao giá trị nông sản Việt Nam.

Theo ông Tiến, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, cạnh tranh thương mại, rào cản kỹ thuật và tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực, đóng góp quan trọng cho xuất khẩu.

Riêng trong 9 tháng từ đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 56,3 tỷ USD (tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước); thặng dư thương mại đạt 16,9 tỷ USD. Nhiều nhóm hàng chủ lực duy trì tăng trưởng tích cực, trong đó rau quả đạt 7,3 tỷ USD; thủy sản đạt khoảng 9,1 tỷ USD…

Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp. (Ảnh: Yến Bùi/Vietnam+)

Cùng với đó, xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao đang trở thành những động lực quan trọng cho phát triển bền vững. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp.

Trên cơ sở những tín hiệu tích cực của ngành, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định phát triển thị trường tiêu thụ thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và kết nối tiêu thụ là một trong những nhóm giải pháp quan trọng. AgroViet 2026 và Không gian quảng bá, trải nghiệm ẩm thực ba miền gắn với sản phẩm OCOP được tổ chức trong định hướng này.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống - Kiến tạo tương lai xanh,” AgroViet 2026 được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (14/11/1945-14/11/2026). Hội chợ năm nay có quy mô 250 gian hàng tiêu chuẩn với sự tham gia của hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp đến từ 4 quốc gia, vùng lãnh thổ và 25 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Điểm mới đáng chú ý của AgroViet 2026 là mở rộng nội dung trưng bày sang lĩnh vực công nghệ, thiết bị bảo vệ môi trường; đồng thời dành không gian riêng cho các sản phẩm khoa học công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Các gian hàng trong nước cũng được bố trí theo nhóm sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, tạo thuận lợi cho hoạt động quảng bá, tìm kiếm đối tác và kết nối tiêu thụ.

Bên cạnh đó, hội chợ còn có khu triển lãm quốc tế chuyên đề với khoảng 50 gian hàng giới thiệu máy móc, thiết bị, vật tư nông nghiệp, công nghệ chế biến sau thu hoạch và thiết bị bảo vệ môi trường, quy tụ các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Trung Quốc cùng một số doanh nghiệp uy tín tại Việt Nam…

Việc đưa công nghệ, thiết bị và các giải pháp sản xuất xanh vào không gian triển lãm cho thấy định hướng của hội chợ không chỉ dừng ở quảng bá sản phẩm mà còn hướng tới thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị trong toàn chuỗi sản xuất nông nghiệp.

gia tăng giá trị trong toàn chuỗi sản xuất nông nghiệp. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Đặc biệt, Ban tổ chức sẽ đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số như Facebook, TikTok, Zalo; đồng thời khảo sát, thu thập và phân loại dữ liệu khách tham quan để kết nối phù hợp hơn với các đơn vị tham gia. AgroViet 2026 dự kiến thu hút khoảng 20.000 lượt khách tham quan, giao dịch trong bốn ngày diễn ra.

Lan tỏa tinh hoa ẩm thực, nâng giá trị sản phẩm

Tiếp nối hoạt động xúc tiến thương mại, đại diện Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, cho biết từ ngày 10-13/12/2026, đơn vị sẽ phối hợp với Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức Không gian quảng bá, giới thiệu và trải nghiệm ẩm thực ba miền gắn với sản phẩm OCOP trong khuôn khổ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026.

Với diện tích khoảng 600m², sự tham gia của 5 địa phương cùng 50 doanh nghiệp, hợp tác xã, không gian được thiết kế theo mạch trải dài từ Bắc vào Nam, lấy hình ảnh đoàn tàu Bắc-Nam làm điểm nhấn xuyên suốt.

Tại không gian quảng bá, giới thiệu, trải nghiệm ẩm thực, các khu vực tái hiện nét đặc trưng văn hóa ẩm thực của từng miền, từ không gian phố cổ, đồng bằng Bắc Bộ, nét di sản miền Trung đến văn hóa sông nước, miệt vườn Nam Bộ.

Các sản phẩm được giới thiệu tập trung vào đồ uống, gia vị, mắm truyền thống, thực phẩm chế biến và những đặc sản vùng miền, ưu tiên các sản phẩm OCOP. Không chỉ trưng bày, quảng bá, chương trình còn tổ chức các hoạt động thử nếm, trải nghiệm ẩm thực, trình diễn, giới thiệu văn hóa đồ uống và gia vị Việt Nam; đồng thời kết hợp livestream quảng bá sản phẩm và kết nối giao thương.

Đại diện Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp thông tin. (Ảnh: Yến Bùi/Vietnam+)

Đặc biệt, việc tổ chức hoạt động trên trong khuôn khổ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam (sự kiện quy tụ đông đảo đại biểu, đoàn khách quốc tế và người dân) được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để sản phẩm OCOP, nông sản chế biến và đặc sản địa phương tiếp cận thêm những nhóm khách hàng tiềm năng.

Thông qua câu chuyện của từng sản phẩm, từng món ăn, Không gian không chỉ giới thiệu sự phong phú của nguyên liệu, gia vị và nghệ thuật ẩm thực Việt Nam mà còn góp phần quảng bá bản sắc văn hóa vùng miền. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã gặp gỡ nhà phân phối, hệ thống cửa hàng thực phẩm, nhà hàng, từng bước mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP và thực phẩm chế biến trong nước cũng như quốc tế.

Chuỗi sự kiện trên được kỳ vọng tạo thêm những kênh xúc tiến thương mại thiết thực, kết nối chặt chẽ hơn giữa sản xuất với thị trường, giữa doanh nghiệp với đối tác và giữa giá trị nông sản với nhu cầu tiêu dùng. Qua đó, không chỉ nâng cao khả năng tiêu thụ, sức cạnh tranh của nông sản Việt mà còn lan tỏa hình ảnh một nền nông nghiệp hiện đại, xanh, có trách nhiệm và giàu bản sắc./.