Xúc tiến thương mại: Mở rộng thị trường nội địa cho ngành gỗ

Kết nối thị trường, mở rộng hợp tác đầu tư

Việt Nam hiện đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu đồ gỗ và nội thất, với sản phẩm có mặt tại 167 quốc gia, vùng lãnh thổ. Bên cạnh duy trì thị trường xuất khẩu, ngành gỗ và nội thất đang đẩy mạnh xúc tiến thương mại theo hướng thu hút đối tác đầu tư, mở rộng hợp tác sản xuất và khai thác hiệu quả hơn thị trường nội địa.

Tại Hội nghị giao ban Xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 10/2026, ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) nhấn mạnh yêu cầu đa dạng hóa thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và năng lực cạnh tranh. Doanh nghiệp cần chuẩn bị tốt về tổ chức sản xuất, nguồn gốc nguyên liệu, quản trị xuất xứ và khả năng đáp ứng yêu cầu của từng thị trường.

Các hoạt động xúc tiến thương mại đang góp sức giúp ngành gỗ thu hút đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Với ngành gỗ và nội thất hoạt động xúc tiến thương mại không chỉ nhằm tìm kiếm đơn hàng mà còn cần tạo điều kiện để nhà mua hàng quốc tế tiếp cận trực tiếp nhà máy, đánh giá năng lực cung ứng và tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài. Qua đó, kết nối thương mại có thể mở rộng thành hợp tác sản xuất, phát triển nhà cung cấp và thu hút nguồn lực đầu tư cho ngành.

Thực tế, theo ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh, thời gian qua, ngành gỗ đã nhận được thông tin từ các Thương vụ Việt Nam tại UAE, Ấn Độ, Mexico, Kuwait và Pakistan về nhu cầu tìm kiếm nhà máy sản xuất, chế biến gỗ tại Việt Nam của các nhà mua hàng nước ngoài.

Để hiện thực hóa những cơ hội này, ông Phùng Quốc Mẫn cho rằng, cần duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên giữa hiệp hội, doanh nghiệp và hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời có đầu mối chuyên trách chuyển thông tin thị trường đến đúng doanh nghiệp có năng lực đáp ứng. Quá trình kết nối cần được theo dõi sau các cuộc gặp để xác định khả năng hình thành đơn hàng, hợp tác sản xuất và phát triển quan hệ kinh doanh lâu dài.

Yêu cầu đặt ra là nhà mua hàng cần được tiếp cận thông tin về quy mô nhà máy, nhóm sản phẩm, nguồn nguyên liệu, tiêu chuẩn chất lượng và khả năng cung ứng. Ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam cần chuẩn bị hồ sơ năng lực, minh bạch nguồn gốc nguyên liệu, chủ động thiết kế sản phẩm và đáp ứng yêu cầu của đối tác.

Sự phối hợp giữa các bên có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng thu hút đầu tư. Khi nhu cầu thị trường được xác định rõ và đối tác có điều kiện khảo sát thực tế, doanh nghiệp sẽ có thêm cơ sở đánh giá nhu cầu đầu tư thiết bị, mở rộng dây chuyền, phát triển sản phẩm mới hoặc hợp tác với các nhà sản xuất, nhà cung cấp quốc tế.

Cùng với kết nối qua hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, các hội chợ, triển lãm chuyên ngành tổ chức tại Việt Nam cũng đang trở thành kênh xúc tiến quan trọng. Không chỉ giúp doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, các sự kiện này còn tạo điều kiện để nhà mua hàng gặp gỡ nhiều nhà cung cấp, khảo sát năng lực sản xuất và tìm kiếm đối tác ngay tại Việt Nam.

Phát triển thị trường nội địa, tạo lực đẩy đầu tư

Trong năm 2027, hệ thống hội chợ, triển lãm ngành gỗ và nội thất tại Việt Nam dự kiến tiếp tục phát triển theo các hướng bổ trợ nhau, từ kết nối xuất khẩu, khai thác thị trường nội địa đến tiếp cận máy móc, công nghệ và nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Đầu tiên là VIBE 2027 - Triển lãm Nội thất & Xây dựng Việt Nam được định hướng khai thác nhu cầu trong nước, dự kiến diễn ra vào tháng 10/2027 tại TP. Hồ Chí Minh. VIBE hướng đến kết nối doanh nghiệp đồ gỗ, nội thất với kiến trúc sư, đơn vị thiết kế, doanh nghiệp xây dựng và các đối tác liên quan. Đây là kênh để nhà sản xuất tiếp cận trực tiếp nhu cầu nội thất của các công trình, tìm kiếm khách hàng mới và mở rộng phương thức tiêu thụ sản phẩm.

Ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh.

Việc đưa doanh nghiệp gỗ đến gần hơn với lĩnh vực kiến trúc, xây dựng và thiết kế giúp mở rộng mạng lưới khách hàng, tạo thêm cơ hội cung ứng cho các công trình trong nước. Thay vì phụ thuộc chủ yếu vào đơn hàng xuất khẩu, doanh nghiệp có thể tìm kiếm đối tác phân phối, hợp tác với đơn vị thiết kế và phát triển sản phẩm theo nhu cầu cụ thể.

Theo số liệu đại diện Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ, VIBE năm 2026 thu hút hơn 18.000 lượt khách tham quan. Sau triển lãm, hơn 90% nhà triển lãm cho biết mong muốn tiếp tục tham gia kỳ năm 2027; hơn 86% đánh giá tích cực về hiệu quả kết nối khách hàng. Những kết quả này tạo cơ sở để tiếp tục phát triển VIBE thành kênh xúc tiến thị trường nội địa quan trọng của ngành.

Bên cạnh kết nối tiêu thụ, Triển lãm Quốc tế về Gỗ và Máy chế biến gỗ 2027 dự kiến tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, với quy mô khoảng 1.000 gian hàng. Sự kiện tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước và quốc tế giới thiệu máy móc, công cụ, công nghệ và nguyên liệu phục vụ ngành chế biến gỗ.

Đây là kênh xúc tiến gắn trực tiếp với nhu cầu đổi mới công nghệ và mở rộng sản xuất. Thông qua tiếp xúc với nhà cung cấp thiết bị, công nghệ và nguyên liệu, doanh nghiệp có thể tìm kiếm giải pháp cải thiện dây chuyền, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Các cuộc gặp cũng mở ra khả năng hợp tác giữa nhà sản xuất trong nước với đối tác cung cấp công nghệ, tạo thêm lựa chọn cho kế hoạch đầu tư nâng cấp năng lực sản xuất.

Để phát huy hiệu quả chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại trên, bà Dương Thị Minh Tuệ, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Xúc tiến thương mại - Hội nhập quốc tế, Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh cho rằng, cần có sự phối hợp chủ động của các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài trong quảng bá sự kiện, vận động hiệp hội nhập khẩu, hệ thống phân phối và nhà mua hàng đến Việt Nam. Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh cũng sẵn sàng cung cấp danh sách nhà triển lãm, thông tin về năng lực sản xuất và nhóm sản phẩm để hỗ trợ hoạt động kết nối.

Đối với thị trường nội địa, việc thu hút thêm nhà phân phối, doanh nghiệp xây dựng, đơn vị thiết kế và các đối tác sử dụng sản phẩm gỗ tham gia triển lãm sẽ góp phần mở rộng mạng lưới tiêu thụ. Khi kết nối thị trường gắn với nhu cầu mua hàng thực tế, doanh nghiệp có thêm căn cứ xây dựng kế hoạch sản xuất, đầu tư thiết bị và nâng cao năng lực cung ứng.

Các hoạt động xúc tiến thương mại, bao gồm cả trong và ngoài nước đang góp sức giúp ngàh gỗ và nội thất thu hút đầu tư, phát triển sản xuất trong nước, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ.